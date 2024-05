Investorin in VOX-Gründershow Dagmar Wöhrl feiert 70. Geburtstag: Das Löwenrudel gratuliert

Dagmar Wöhrl (3.v.r.) und ihre "Die Höhle der Löwen"-Kollegen. (jom/spot)

SpotOn News | 05.05.2024, 15:30 Uhr

Unternehmerin und Investorin Dagmar Wöhrl feiert ihren 70. Geburtstag. Einige Kollegen aus der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" lassen sie zum runden Jubiläum hochleben. Zudem verraten Bilder in den sozialen Medien, wie Wöhrl ihren Geburtstag bereits zelebriert hat.

Dagmar Wöhrl feiert am 5. Mai ihren 70. Geburtstag. Zu ihrem Ehrentag haben ihr einige Kollegen aus der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" gratuliert. "Alles liebe zu deinem Geburtstag, liebe Dagmar", schrieb etwa Carsten Maschmeyer (64) in einer Instagram Story zu einem gemeinsamen Bild mit dem Geburtstagskind.

"Happy Birthday, liebste Dagmar", hinterließ auch Janna Ensthaler (40) in ihrer Story einen Glückwunsch an die Investoren-Kollegin. Ein gemeinsames Foto zeigt die beiden Frauen im Studio der VOX-Sendung. Tillman Schulz (34), der wie Ensthaler seit April 2023 im Löwenrudel zu sehen ist, schrieb zu einem Bild mit Wöhrl: "Happy Bday liebe Daggi." Der Investor zeigte zudem eine Reihe von Fotos von Wöhrls Geburtstagsfeier in Berlin mit dem Motto "James Bond".

Glamouröse James-Bond-Party

Weitere Einblicke in die Feierlichkeit von Samstag gab Maximilian Arland (43), der offenbar durch den Abend führte. Die Instagram-Clips zeigen, wie Dagmar Wöhrl in einer dunkelblauen Glitzer-Robe und im goldenen Konfetti-Regen nach einem Countdown ein Geburtstagsständchen ihrer Gäste bekommt und ihr eine Torte präsentiert wird.

Die gebürtige Nürnbergerin Dagmar Wöhrl war ab 1987 als Anwältin und Unternehmerin tätig. Bereits seit 1984 ist sie mit dem Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl (76) verheiratet. Von 1990 bis 1994 gehörte Dagmar Wöhrl dem Stadtrat von Nürnberg an und von 1994 bis 2017 war sie Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Von 2002 bis 2005 war sie die wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Von 2009 bis zu ihrem Ausscheiden war sie zudem Vorsitzende des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. "Die Höhle der Löwen"-Investorin wurde 1977 zur Miss Germany gekürt und saß auch in der Jury des Schönheitswettbewerbs.

Neben ihrer wirtschaftspolitischen Karriere engagiert sich Wöhrl im kulturellen und sozialen Bereich. Die Trägerin des Bayerischen Verdienstordens und des Bundesverdienstkreuzes am Bande gründete unter anderem die nach ihrem verstorbenen Sohn benannte Emanuel-Wöhrl-Stiftung. Seit 2017 gehört sie dem Investoren-Team von "Die Höhle der Löwen" an.

Derzeit ist Wöhrl neben ihren Kollegen in der Frühjahrsstaffel von "Die Höhle der Löwen" (auch bei RTL+) zu sehen. Am kommenden Montag (6. Mai) wird es laut Ankündigung wieder die unterschiedlichsten Präsentationen neuer Start-up-Ideen geben. Gründerinnen und Gründer werden unter anderem Flexbaustein-Sets, eine digitale Plattform für luxuriöse Auftragskunst oder einen E-Roller mit Kofferraum vorstellen.