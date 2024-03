Abschied von Horst Kummeth „Dahoam is Dahoam“: Diese Urgesteine haben Lansing schon verlassen

Ehemalige "Dahoam is Dahoam"-Stars (v.l.): Apotheker Roland Bamberger (Horst Kummeth), Trixi Preissinger (Doreen Dietel), Max Brunner (Michael A. Grimm) und Saskia Brunner (Joyce Ilg). (sv/spot)

SpotOn News | 20.03.2024, 08:33 Uhr

Abschied in Lansing: Mit Horst Kummeth verlässt wieder ein Urgestein die BR-Serie "Dahoam is Dahoam". Vor ihm sind schon einige Serienstars gegangen. Das machen sie heute.

Fans der Serie "Dahoam is Dahoam" (seit 2007, Montag bis Donnerstag, 19.30 Uhr, BR Fernsehen) müssen Abschied nehmen von einem wahren Lansinger Urgestein. In der Folge am heutigen Mittwoch (20. März) verlässt Apotheker Roland Bamberger das fiktive Dorf. Schauspieler Horst Kummeth (67) hatte seinen Ausstieg vorab bekannt gegeben und im Dezember 2023 die Dreharbeiten beendet. Zuvor hatte er sich im Herbst auf Instagram von den Zuschauerinnen und Zuschauern verabschiedet. Seit Beginn der Dreharbeiten vor fast 17 Jahren spielte er seine Rolle in der beliebten Vorabendserie. "Ich habe damals den ersten Satz gesprochen", erinnerte er sich in seinem Post.

Im November 2023 hatte der BR damit begonnen, die bayerische Kultserie in der Mediathek wieder von Beginn an zu zeigen. Da konnten sich die Fans selbst davon überzeugen, was der erste Satz war und wer ihn gesprochen hatte. Wer die alten Episoden verfolgt, dürfte aber auch bemerken, wie anders Lansing damals war. Viele liebgewonnene Bewohnerinnen und Bewohner haben das Dorf bereits verlassen haben. Was machen die Schauspielerinnen und Schauspieler heute?

Video News

Diese Stars der ersten Stunde sind schon weg

In der allerersten Folge, die erstmals am 8. Oktober 2007 beim BR ausgestrahlt wurde, kehren Annalena Brunner und ihre Tochter Saskia nach Lansing zurück. Heidrun Gärtner (58) ist ihrer Rolle als Annalena bis heute treu geblieben.

Joyce Ilg (40), die damals für zwei Jahre Annalenas Tochter spielte, hat die Serie schon 2009 verlassen. Neben verschiedenen Rollen in Serien und Filmen steckte Ilg seither auch viel Arbeit in ihren YouTube-Kanal, der rund 1,7 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten zählt. Außerdem ist sie immer wieder in Fernsehshows zu sehen, wie etwa bei "Verstehen Sie Spaß?" oder in "Luke! Die Woche und ich" von Comedian Luke Mockridge (34).

Nach Lansing kehrte Ilg gelegentlich für Gastauftritte zurück. Zuletzt war sie 2020 in der Serie zu sehen, als Saskias Serieneltern Annalena und Mike Preissinger (Harry Blank, 55) heirateten.

Zu dieser Liebesgeschichte war es gekommen, nachdem Mikes erste Frau Trixi gestorben war. Darstellerin Doreen Dietel (49) hatte die Serie 2017 nach zehn Jahren verlassen. Nicht ganz freiwillig, wie sie 2019 im Dschungelcamp verriet. Seit ihrem Aus bei "Dahoam is Dahoam" war sie noch in weiteren Realityshows zu sehen, etwa in "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" (2020) und "Das perfekte Promi-Dinner" (2019).

Diese Brunners haben Lansing verlassen

Vergleicht man den Cast der ersten Staffel mit der aktuellen Besetzung, fällt auf, dass es vor allem Mitglieder der Brunner-Familie in die Ferne zieht.

Michael A. Grimm (54) hat seine Rolle als Max Brunner nach zwei Jahren 2009 an den Nagel gehängt. In der Serie verließ der Metzger das bayerische Dorf Lansing, um in das amerikanische Lansing in Michigan zu ziehen. Im echten Leben ist Grimm ein vielbeschäftigter Schauspieler. So war er seit seinem Ausstieg bei "Dahoam is Dahoam" in zahlreichen anderen Serien und auch Kinofilmen zu sehen. Er hatte unter anderem Rollen in den Miniserien "Oktoberfest 1900" (2020) und "Alles finster" (2022) sowie in der Eberhoferkrimi-Verfilmung "Guglhupfgeschwader" (2022). 2019 kehrte er wieder für einige Folgen zu "Dahoam is Dahoam" zurück.

Zu den Lansinger Urgesteinen gehört auch Grimms Seriensohn Florian Brunner. Seit der ersten Folge mimte Tommy Schwimmer (35) den autobegeisterten Brunner-Buam, ehe er die Serie 2022 verließ. "Eine große Abschiedsfeier konnte es leider nicht geben", erzählte er damals spot on news im Abschiedsinterview. Er habe aber in den letzten Wochen Torten gekauft, ein Weißwurstfrühstück veranstaltet und sich von allen verabschiedet. "Für mich gab es dann an meinem letzten Drehtag noch eine kleine Feier zu viert bei Harry [Blank, Red.] daheim am Lagerfeuer. Mehr war wegen Corona einfach nicht zu verantworten und auch nicht erlaubt", erinnerte er sich. Seither hatte Schwimmer einige Serien-Auftritte, zuletzt in "Die Chefin" (2024).

Sein Serienbruder Ludwig Brunner, gespielt von Martin Wenzl (39), hat Lansing 2012 zusammen mit seiner Frau Caro, gespielt von Teresa Rizos (37), verlassen. Beide stehen immer wieder für Gastauftritte bei "Dahoam is Dahoam" vor der Kamera. Wenzl kehrte 2022 für mehrere Folgen zurück in seine Rolle. Rizos war zuletzt im Jahr 2019 als Caro in Lansing. Die 37-Jährige stand nicht nur für einige Serien wie etwa "Servus Baby" (2018 bis 2022) vor der Kamera, sondern tummelte sich auch auf Kabarettbühnen.