Stars Daisy Edgar-Jones spielt zur Vorbereitung auf neue Rolle jede Menge Videospiele

Daisy Edgar-Jones at "On Swift Horses" Premiere - SXSW 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.10.2026, 13:00 Uhr

Daisy Edgar-Jones spielt zur Vorbereitung auf neue Rolle jede Menge Videospiele.

Daisy Edgar-Jones hat zur Vorbereitung auf ihren neuen Film ‚Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow‘ „jede Menge Videospiele“ gespielt.

Die 28-jährige Schauspielerin wird im Januar mit den Dreharbeiten zur Verfilmung des gleichnamigen Romans von Gabrielle Zevin aus dem Jahr 2022 beginnen. Die Geschichte handelt von zwei Freunden, die gemeinsam ein erfolgreiches Videospielunternehmen aufbauen. Nun hat Daisy verraten, wie sie sich auf ihre Rolle vorbereitet. Die Schauspielerin, die mit der Erfolgsserie ‚Normal People‘ ihren Durchbruch feierte, erzählte im Interview mit ‚Bustle‘: „Ich kann zur Vorbereitung auf diese Rolle jede Menge Videospiele spielen. Das Drehbuch ist wunderschön, und es ist eine große Herausforderung, dieses umfangreiche Buch zu verfilmen. Die Geschichte erstreckt sich über 30 Jahre, und es passiert unglaublich viel. Was mir daran besonders gefällt, ist, dass sie eine romantische Beziehung beleuchtet, die in unserem Leben rein platonisch ist.“

Daisy erklärte zudem, dass sie sich mit ihrer Filmfigur sehr gut identifizieren könne. „Ich glaube, dass ich mich wirklich in ihr wiedererkenne. In der Zeit, in der das Buch spielt, also in den 1990er-Jahren, arbeitet sie in einem stark von Männern dominierten Umfeld und erschafft riesige virtuelle Welten“, sagte die Schauspielerin.

Unterdessen hatte Daisy zuvor offenbart, dass sie sich während ihres Aufstiegs zum Star zeitweise „einsam“ gefühlt habe. Mit ihrer Rolle als Marianne in ‚Normal People‘ wurde die Britin international bekannt. Rückblickend erinnerte sie sich jedoch daran, wie isoliert sie sich damals fühlte. Aufgrund ihres vollen Terminkalenders habe sie kaum noch Zeit für ihre Freunde gehabt. Daisy, die in der Erfolgsserie an der Seite von Paul Mescal spielte, erklärte: „So sehr ich es auch geliebt habe und dankbar dafür bin, ein ganzes Jahr lang durchgehend arbeiten zu können, gab es durchaus Momente, in denen ich mich einsam fühlte. Ich habe meine Freunde wirklich vermisst. Ich habe sie einfach kaum gesehen. Von den zwölf Monaten war ich ungefähr zehneinhalb Monate unterwegs. Und in der kurzen Zeit, in der ich zu Hause war, hatte ich mit Jetlag zu kämpfen. Da war ich keine besonders angenehme Gesellschaft.“