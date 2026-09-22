Stars Robin Williams‘ Tochter Zelda kritisiert ‚realitätsferne‘ KI-Videos des verstorbenen Stars: ‚Lasst ihn in Frieden ruhen!‘

Robin Williams - Dead Poets Society - 1989 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.09.2026, 09:00 Uhr

Zelda Williams hat Menschen, die KI-Videos ihres verstorbenen Vaters Robin Williams erstellen, eindringlich gebeten, "etwas Anstand zu haben".

Zelda Williams hat die Verbreitung von KI-Videos ihres verstorbenen Vaters Robin Williams scharf kritisiert und die Verantwortlichen aufgefordert, ihn „in Frieden“ zu lassen.

Die 37-Jährige reagierte auf ein gefälschtes Video, das in den sozialen Medien kursiert und den verstorbenen Komiker über Verschwörungstheorien sprechen lässt. „Wer behauptet, ein Fan zu sein und das für echt hält, hat sich seine Filme offenbar mit stummgeschaltetem Ton angesehen, denn diese Stimme klingt roboterhaft und furchtbar“, stellte sie klar. Gleichzeitig betonte sie, dass ein Mensch hinter der Erstellung des Videos stecke. An die Verantwortlichen richtete die Regisseurin deshalb deutliche Worte: „Lasst ihn aus eurem wahnhaften Unsinn heraus und lasst ihn in Frieden.“

Wenn ein toter Mensch benutzt werde, um ein Argument überzeugender erscheinen zu lassen, stelle sich zudem die Frage, wer durch Medien tatsächlich die Öffentlichkeit manipuliere. Die ‚Lisa Frankenstein‘-Filmemacherin bezeichnete X als „eine Kloake voller Bots und Menschen, die sich freiwillig von Bots täuschen lassen“. Sie erklärte, dass sie diese Kritik aus Liebe zu ihrem verstorbenen Vater wiederhole. „Nur weil er gegangen ist, bedeutet das nicht, dass er jetzt eure Marionette ist. Schämt euch“, fügte sie hinzu.

Zelda betonte, dass sie KI zwar „in jeder Form verabscheut“, es in diesem Fall jedoch einen „besonderen moralischen Aspekt“ gebe. Die Schauspielerin erklärte weiter: „Wenn ihr diese sogenannten ‚Werkzeuge‘ nutzt, um echte Menschen nachzubilden und sie alles tun zu lassen, was ihr wollt, nehmt ihr ihnen ganz klar die Möglichkeit, selbst zuzustimmen.“ Sie warnte davor, aus Unterhaltung einen Menschen zur willenlosen Figur zu machen: „Werdet nicht zu diesen launischen, verhassten Königen, deren Hofnarren nur deshalb tanzten, weil sie am Ende eines Schwertes dazu gezwungen wurden.“

Erst im vergangenen Monat hatten Zelda und ihre Geschwister Zak und Cody Williams den Instagram-Account ihres Vaters wiederbelebt, um gegen den „grassierenden KI-Missbrauch“ seines Abbilds vorzugehen. Zelda erklärte, der Account solle einen Ort schaffen, an dem Fans authentische Fotos und Clips von Robin Williams finden können.