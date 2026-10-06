Stars Miranda Lambert freut sich über den Erfolg weiblicher Country-Stars

Miranda Lambert Grammy Awards red carpet Feb 2023 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.10.2026, 14:00 Uhr

Miranda Lambert ist der Ansicht, dass sich die Country-Musik-Branche verändert hat.

Miranda Lambert freut sich darüber, dass derzeit so viele Frauen in der Country-Musik erfolgreich sind.

Die 42-Jährige sieht darin eine Entwicklung hin zu einer Branche, in der Künstler stärker nach dem beurteilt werden, was beim Publikum ankommt. In ihren frühen Jahren in der Country-Szene wurde Lambert selbst zum Aushängeschild für kritischen und kommerziellen Erfolg. Inzwischen habe sich die Branche ihrer Ansicht nach verändert. Gegenüber ‚Southern Living‘ erklärte Lambert, die Art und Weise, wie Musik heute gehört und veröffentlicht werde, gebe den Fans mehr Einfluss: „Sie entscheiden, was sie lieben. Es ist nicht mehr so, dass wir alle um dieselben 30 Plätze in den Country-Charts kämpfen.“

Besonders freut Lambert, dass derzeit so viele Künstlerinnen erfolgreich sind. „Country-Musik hat immer verschiedene Phasen und Höhen und Tiefen, aber ich habe wahrscheinlich seit den 1990er-Jahren nicht mehr so viele Frauen erfolgreich gesehen“, schilderte sie. Damit meine sie nicht etwa Auszeichnungen, sondern dass weibliche Country-Stars „draußen sind und ihr verdammtes Ding durchziehen“. Die Grammy-Preisträgerin ergänzte: „Es ist wirklich schön, das zu sehen. Ich weiß, was das erfordert, deshalb habe ich großen Respekt davor und bin dankbar, ein Teil davon zu sein.“

Country-Kollegin Allison Moorer bewundert Lambert für ihr Talent und ihre bisherigen Erfolge. „Ich glaube nicht, dass ihr Einfluss bei Frauen aufhört. Sie hat sich schon immer von den meisten anderen deutlich abgehoben, weil sie einfach so gut ist und so viel Talent für alles hat – fürs Songwriting, für die Alben und für ihre Shows“, schwärmte die Sängerin.