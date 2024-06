Stars Dakota Fanning: Sie liebte die Zusammenarbeit mit Ishana

Bang Showbiz | 16.06.2024, 08:00 Uhr

Dakota Fanning ist sehr daran interessiert, wieder mit Ishana Night Shyamalan zusammenzuarbeiten.

Die 30-jährige Schauspielerin spielt im Debütfilm der Regisseurin, ‚The Watchers‘, die Rolle von Mina – einer Künstlerin, die in einem Wald gestrandet ist, bevor sie mit drei Fremden gefangen wird, die jede Nacht von mysteriösen Kreaturen verfolgt werden. Die Schauspielerin hat nun der Filmemacherin, die zum ersten Mal im Regiestuhl saß, eine große Zukunft vorausgesagt.

Sie erzählte ‚HELLO!‘-Magazin: „Ich habe es geliebt. Ishana ist so ein besonderer und wunderbarer Mensch. Sie hat bei diesem Film Regie geführt und auch das Drehbuch geschrieben. Sie ist unglaublich talentiert und kreativ, wie es ihre ganze Familie ist. Teil ihres ersten Films zu sein, fühlte sich wirklich besonders an. Ich denke, sie hat eine große Zukunft vor sich. Ich hoffe wirklich, dass ich eines Tages wieder mit ihr zusammenarbeiten kann.“

Dakota gab aber auch zu, dass es eine „Herausforderung“ war, die Angst ihrer Figur auszuleben, ohne darauf zu reagieren, aber die Regisseurin machte es einfacher. Sie sagte: „Es ist eine Herausforderung, aber dann ist eine Regisseurin wie Ishana so wichtig. Da sie das Drehbuch geschrieben hat, konnte sie uns eine sehr klare Vorstellung davon geben, was unsere Charaktere sehen und was sie erleben. Ich hatte also nie das Gefühl, dass ich nicht alles hatte, was ich brauchte, um eine Szene zu spielen, auch wenn man nicht sehen konnte, was das Publikum auf der Leinwand sieht.“