Stars Dame Judi Dench: Ein Theater wird nach ihr benannt

Dame Judi Dench attends Allelujah Prem London Oct 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.06.2026, 19:00 Uhr

Dame Judi Dench soll im Londoner West End verewigt werden – ein Theater wird zu ihren Ehren umbenannt.

Das Shaftesbury Theatre wird ab Februar 2027 den Namen „Judi Dench Theatre“ tragen, um ihr „außergewöhnliches Talent und ihren umfangreichen Beitrag“ zur Kunst zu würdigen; gleichzeitig soll die Umbenennung auch Denchs Verbindung zu diesem Veranstaltungsort feiern.

Die Darstellerin sagte in einer Erklärung: „Das Shaftesbury Theatre hat schon immer einen besonderen Platz in meinem Herzen eingenommen. Meine Verbindung zum Theatre of Comedy und zur Familie Taffner reicht viele Jahre zurück, und dass dieses wunderschöne Theater nun nach mir benannt wird, ist wirklich überwältigend. Live-Theater ist nach wie vor so wichtig, um Geschichten zu erzählen und das Publikum zu unterhalten – etwas, das ich mein ganzes Berufsleben lang angestrebt habe.“

Dench war Gründungsmitglied des Kollektivs „Theatre of Comedy“, das dort in den 1980er- und 1990er-Jahren Produktionen aufführte, und sie arbeitete im Laufe der Jahre auch eng mit der Familie Taffner zusammen, der das Theater gehört. Denchs erfolgreiche Sitcom ‚As Time Goes By‘ wurde von Don Taffners Produktionsfirma DLT Entertainment produziert. Der derzeitige Vorsitzende des Theaters, Donald Taffner jr., sagte: „Wir haben so schöne Erinnerungen an Judi im Shaftesbury. Wir freuen uns daher sehr, ihr außergewöhnliches Talent und ihren umfangreichen Beitrag für viele Menschen durch die Umbenennung unseres Theaters zu würdigen. Abgesehen vom Geschäftlichen sprachen meine Eltern oft davon, wie sehr sie es genossen haben, Zeit mit Judi und [ihrem verstorbenen Ehemann] Michael sowohl in New York als auch in London zu verbringen.“