Stars Dame Judi Dench: Sie gibt ein Update über ihren Sehverlust

Dame Judi Dench attends Allelujah Prem London Oct 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.01.2025, 09:00 Uhr

Der Sehverlust des Stars soll mittlerweile so weit fortgeschritten sein, dass sie jemanden braucht, der ihr hilft, wenn sie ihr Haus verlässt.

Der Sehverlust von Dame Judi Dench soll mittlerweile so weit fortgeschritten sein, dass die Schauspielerin jemanden braucht, der ihr hilft, wenn sie ihr Haus verlässt.

Die 90-jährige Darstellerin hatte 2012 erstmals bekanntgegeben, dass sie an einer Makuladegeneration in ihren Augen leidet, was zu einem dauerhaften und rapiden Verlust des zentralen Sehvermögens führen kann.

Die Diagnose des Stars ist die häufigste Ursache für Sehverlust bei Menschen über 50 Jahren. Jetzt hat die Darstellerin ein Update zu ihrem gesundheitlichen Zustand gegeben. Dench verriet in der neuen Folge vom Trinny Woodalls ,Fearless‘-Podcast: „Jemand wird immer bei mir sein. Ich muss das jetzt so machen, weil ich nichts mehr sehen kann und sonst gegen etwas laufen oder hinfallen würde. Ich bin immer nervös, bevor ich irgendwo hingehe. Ich habe keine Ahnung, warum …“ Dench fügte scherzend hinzu: „Ich kann überhaupt nicht gut allein sein und das muss ich jetzt auch gar nicht mehr. Glücklicherweise muss ich das jetzt nicht mehr, weil ich so tue, als ob ich nichts sehen kann.“ Bei einem Event der in London ansässigen Vision Foundation im Jahr 2021 hatte Judi darüber gesprochen, dass sie wegen ihrer nachlassenden Sehkraft Schwierigkeiten damit habe, Drehbücher zu lesen.