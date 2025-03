Stars Olly Alexander: Sein Zuhause bedeutet ihm ‚alles‘

Olly Alexander - BRITs 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.03.2025, 11:47 Uhr

Olly Alexanders Zuhause bedeutet ihm „alles“.

Der 34-jährige Sänger war früher „immer unterwegs“ und wohnte in Mietobjekten, fühlte sich aber sofort sesshaft, als er sein erstes Haus kaufte. Auf die Frage, was Hoffnung für ihn bedeutet, sagte er dem britischen Magazin ‚Cosmopolitan‘: „Es ist alles. Ich war immer unterwegs und habe verschiedene Objekte gemietet. Und dann, vor zwei Jahren, kaufte ich eine Wohnung, bekam zwei Katzen und dachte: ‚Ich bin zu Hause.'“

Der ‚Dizzy‘-Hitmacher denkt außerdem, dass es „fantastisch“ wäre, sein Haus mit der Schauspiellegende Dame Judi Dench zu teilen. Über seine Traum-Mitbewohnerin sagte er: „Definitiv Kylie Minogue. Oder Judi Dench. Es wäre toll, mit ihr zu leben, sie macht so viel Spaß.“ Olly glaubt auch, dass er ein guter Mitbewohner ist – solange die Leute seinen Gesang ertragen können. Er sagte: „Ja, ich wäre ein guter Mitbewohner, obwohl ich die ganze Zeit singe. Ich bin wirklich ordentlich und sauber und sehr respektvoll. Ich spiele nicht einmal so oft laute Musik. Ich bin sehr entspannt, aber ich singe immer, also bin ich für jemanden, der damit leben kann, großartig.“

Wenn er mit seiner Arbeit unterwegs ist, fällt es dem ‚It’s A Sin‘-Schauspieler schwer, von seiner normalen Routine abzuweichen. Er gab zu: „Ich habe eine Schwäche für Routine. Ich esse die gleichen drei Mahlzeiten am Tag, aber wenn man auf Tour ist, muss man sich daran gewöhnen, zu zufälligen Zeiten zu essen – an einer Tankstelle oder im Flugzeug zu essen und nicht die Dinge zu essen, die man normalerweise essen würde.“ Der ehemalige Years + Years Frontmann ist auch ein guter Koch. Er sagte: „Ich habe kürzlich eine Dinnerparty veranstaltet und bin sehr stolz auf mich, weil ich normalerweise etwas zum Mitnehmen bestellen würde, aber ich habe ein Süßkartoffel-Grünkohl-Dhal mit Knoblauch-Fladenbrot gemacht.“