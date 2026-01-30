Stars Daniel Aminati äußert sich deutlich: ‚Trennung gehört nicht in die Öffentlichkeit‘

Daniel Aminati - Oct 2010 - Unesco Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.01.2026, 14:00 Uhr

Der TV-Moderator spricht offen über das Thema Trennung - diese solle auf keinen Fall in der Öffentlichkeit breitgeschlagen werden.

Daniel Aminati findet nach der Trennung von Patrice Aminati deutliche Worte.

Ende 2025 überraschte die krebskranke Influencerin ihre Fans mit der Nachricht, dass sie sich von ihrem Noch-Ehemann getrennt habe. Bereits im September habe sie den Moderator verlassen. „Ich kann Daniel nicht mehr die Partnerin sein, die er kennengelernt hat“, enthüllte die 30-Jährige auf Instagram. Das ehemalige Traumpaar hat zusammen die dreijährige Tochter Charly Malika.

Auf Instagram sprach Daniel Aminati nun offen über das Thema Trennungen. „Eine Beziehung ist gerade am Anfang und am Ende ein besonders intimer Raum. Und wenn sie endet – vor allem, wenn Kinder dabei im Mittelpunkt stehen – sollten wir mit größter Achtsamkeit und Bewusstsein handeln“, schrieb er zu einem Instagram-Video. In dem Clip geht er offen auf die Frage eines Followers ein, der sich erkundigte, wie es der kleinen Charly inmitten des Ehe-Aus gehe.

„Ich glaube, dass diese kleinen, zarten, wunderbaren Menschlein – und das meine ich nicht despektierlich, sondern sie sind junge Seelen – eine unglaubliche Zartheit haben, sehr offen sind und deshalb sehr empfänglich“, erklärte der 52-Jährige. Er sei deshalb davon überzeugt, „dass unsere Kinder viel mehr mitbekommen, als wir glauben.“ An alle getrennten Eltern appellierte er: „Seid liebevoll zueinander.“ Der behutsame Umgang miteinander sei auch für die Kinder extrem wichtig.

Anschließend kam Daniel auf ein heikles Thema zu sprechen. „Ich finde, was auch ganz, ganz wichtig ist: Eine Trennung gehört 0,0 in die Öffentlichkeit. Das ist eine Sache, die nur den engsten Kreis angeht“, betonte er. Über sein eigenes Ehe-Aus war ausführlich in den Medien berichtet worden. Der TV-Star riet getrennten Paaren, sich nicht von dem äußeren Druck unterkriegen zu lassen. „Es ist eure Liebe gewesen, und ihr wisst genau, was gewesen ist und was nicht“, ergänzte er.