Stars Patrice Aminati spricht über ihren Gesundheitszustand

Patrice Aminati - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.05.2026, 14:00 Uhr

Patrice Aminati spricht über ihren Gesundheitszustand.

Patrice Aminati hat in einem emotionalen TV-Auftritt offen über ihren aktuellen Gesundheitszustand gesprochen.

In der Talkshow ‚Hart aber fair‘ machte die Influencerin deutlich, wie ernst ihre Lage ist. „Dank Medikamenten werde ich künstlich am Leben gehalten“, erklärte sie und unterstrich damit die drastische Realität ihrer Situation.

Aminati leidet an schwarzem Hautkrebs, der bereits Metastasen gebildet hat. Die Erkrankung wurde während einer Schwangerschaft entdeckt, nachdem sich ein Leberfleck auffällig verändert hatte. Zunächst sei die Gefahr unterschätzt worden, erinnerte sie sich: Ein Arzt habe den Befund zunächst heruntergespielt, bevor sich herausstellte, dass es sich um eine aggressive Form von Krebs handelte. Heute beschreibt die 31-Jährige die Krankheit als „unsichtbaren Feind“, der sich wie ein Eisberg im Körper ausbreite. Trotz der schweren Diagnose lebt sie inzwischen seit mehreren Jahren mit Hilfe moderner Therapien weiter. Besonders die Immuntherapie habe ihr zusätzliche Zeit ermöglicht, wenn auch um den Preis erheblicher Belastungen.

Aminati betont, dass sie sich inzwischen in palliativer Behandlung befindet. Vorsorge komme für sie selbst zu spät, sagte sie offen, doch genau deshalb wolle sie andere Menschen sensibilisieren: Jeder, der durch ihre Geschichte zur Früherkennung motiviert werde, sei ein Gewinn.

Wie sehr die Krankheit ihren Alltag bestimmt, zeigte sie kürzlich auch in sozialen Netzwerken. Nach eigenen Angaben ging es ihr zuletzt so schlecht, dass sie „gefühlt auf allen Vieren“ in ein Hotel gekrochen sei, um sich zu erholen. Mehrere Tage habe sie zuvor im Krankenhaus verbracht. Erst durch Ruhe, Schlaf und Abstand habe sich ihr Zustand wieder etwas stabilisiert. Gleichzeitig musste sie einen erneuten Rückschlag verkraften: Neue Metastasen wurden festgestellt, die sich in verschiedenen Organen ausgebreitet haben. Dennoch gibt sich Aminati kämpferisch. Sie erinnerte daran, dass ihr ursprünglich prognostiziert worden sei, ein weiteres Weihnachten nicht mehr zu erleben – und dass sie heute immer noch hier sei.