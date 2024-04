Neue Serie "Becoming Karl Lagerfeld" Daniel Brühl erinnert sich an Treffen mit Karl Lagerfeld zurück

Daniel Brühl wird demnächst auf Disney+ zu Fashion-Ikone Karl Lagerfeld. (lau/spot)

SpotOn News | 07.04.2024, 17:31 Uhr

Schauspielstar Daniel Brühl hat sich an sein einziges Treffen mit Karl Lagerfeld zurückerinnert. So beeindruckte Brühl die legendäre Mode-Ikone.

Bereits in wenigen Monaten wird der deutsch-spanische Filmstar Daniel Brühl (45) auf dem Streamingdienst Disney+ zu Fashion-Ikone Karl Lagerfeld (1933-2019). Bei der Premiere der kommenden Streaming-Serie "Becoming Karl Lagerfeld" im Rahmen des Canneseries-Festivals im französischen Cannes stand Brühl jetzt dem US-Branchenmagazin "Variety" Rede und Antwort. In dem Gespräch erinnert sich der "Good Bye, Lenin!"-Star unter anderem an das einzige Mal zurück, als er "Kaiser Karl" persönlich begegnete.

Video News

So beeindruckte Daniel Brühl Mode-Ikone Karl Lagerfeld

Brühl habe demnach "in Berlin, vor 15 oder 20 Jahren" bei einem Fotoshooting gemeinsam mit anderen Schauspielern für Lagerfeld Modell gestanden. Dabei hätten sich die anderen Darsteller "wie Affen benommen, um auf das Cover zu kommen", was Brühl als "so peinlich" empfunden habe. Sein "spanischer Stolz" sei gegen solch ein anbiederndes Verhalten gewesen.

"Also bin ich weggetreten, und er sah mich an und nickte mir kurz zu", erinnert sich Brühl weiter an die damaligen Ereignisse zurück. Nach seinem zustimmenden Kopfnicken habe Lagerfeld später "dann Fotos von mir allein gemacht" und im Anschluss einen Mitarbeiter gefragt: "War das nicht der Typ aus 'Goodbye Lenin'? Du musst für mich ein Kino finden, in dem ich den Film mit dir anschauen kann."

Der Karl Lagerfeld hinter der Persona

Im Anschluss an die Sichtung des deutschen Komödienklassikers von Regisseur Wolfgang Becker (69) soll Lagerfeld über Brühl gesagt haben: "Ich mag diesen Kerl." Diese Anekdote, von der der Schauspielstar nach eigener Aussage erst vor wenigen Tagen erfahren hat, gäbe ihm "ein gutes Gefühl. Aber vielleicht war es eine Lüge. Wer weiß das schon? Aber ich möchte glauben, dass es wahr ist."

Daniel Brühl resümiert im Gespräch mit "Variety", dass er bei dem damaligen Treffen "die Persona" Karl Lagerfeld kennengelernt habe, die "scharfsinnig, eloquent, witzig, sehr charmant zu mir" war. In der kommenden, biografischen Serie auf Disney+ wollte er nun aber "erkunden, wer der Mann war, bevor er berühmt wurde".

"Becoming Karl Lagerfeld" startet im Juni auf Disney+

Dabei verspürt Brühl nach eigener Aussage auch "eine große Verantwortung". Je näher das Startdatum von "Becoming Karl Lagerfeld" am 7. Juni rückt, desto mehr würde die Spannung steigen, "vor allem für mich als Deutscher, denn jeder fragt mich nach Karl Lagerfeld."

Die neue Serie auf Disney+, hinter der die französische "Lupin"-Produktionsfirma Gaumont steckt, basiert auf dem Bestseller-Roman "Kaiser Karl" von Raphaëlle Bacqué. Die Handlung setzt zu Beginn der 1970er Jahre ein, als ein noch unbekannter Karl Lagerfeld zunächst in Paris Fuß zu fassen versucht. Auch zahlreiche weitere historische Persönlichkeiten des damaligen Jetsets wie Andy Warhol (1928-1987), Paloma Picasso (74) oder Marlene Dietrich (1901-1992) kommen in der sechsteiligen Streaming-Serie vor.