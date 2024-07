Daniel Brühl hat beim Filmfestival in Karlsbad einen Ehrenpreis entgegengenommen. In seiner Rede schwärmte er von der Trophäe, die "schöner als ein Oscar" sei.

Der deutsch-spanische Schauspieler und Regisseur Daniel Brühl (46) wurde am Donnerstag (4. Juli) beim Karlovy Vary International Film Festival ausgezeichnet. Im tschechischen Karlsbad (Karlovy Vary) erhielt er den President's Award, ein Ehrenpreis für sein bisheriges Schaffen in der Filmbranche.

Brühl bedankte sich auf Tschechisch, Deutsch und Englisch und zeigte sich "von ganzem Herzen" berührt von der Auszeichnung. Wie "The Hollywood Reporter" und das Filmfestival bei X berichten, schwärmte Brühl zudem in seiner Rede: "Es ist ein wunderschöner Preis, schöner als der Oscar." Dafür gab es vom Publikum viel Applaus und Jubelrufe.

Wie der "Hollywood Reporter" weiter berichtet, scherzte Brühl darüber, dass der Name der Auszeichnung "so groß klingt, dass er mir bei meiner Midlife-Crisis hilft". Den Preis des Präsidenten aus den Händen des Präsidenten zu erhalten, der dieses Festival seit 30 Jahren leite und dafür verantwortlich sei, "dass diese wunderbare Stadt ein Tempel des Kinos geworden ist, ehrt mich zutiefst". Unter Gelächter und Beifall des Publikums knipste der Schauspieler noch ein Foto von sich auf der Bühne für seine Mutter.

Daniel Brühl received the the KVIFF President’s Award:

"It's a beautiful award, more beautiful than an Oscar."

#KVIFF58 pic.twitter.com/J2noNbwHXg

— Karlovy Vary IFF (@KVIFF) July 4, 2024