Stars Daniel Radcliffe distanziert sich von J.K. Rowling

Daniel Radcliffe at Lost City Screening Mar 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.05.2024, 11:37 Uhr

Der 'Harry Potter'-Darsteller teilt die Ansichten der Autorin zur Trans-Community nicht.

Daniel Radcliffe ist „wirklich traurig“ über die Kommentare von J.K. Rowling zur Trans-Community.

Die Bestsellerautorin sorgt immer wieder für Schlagzeilen, weil sie der Meinung ist, dass das Geschlecht in der Biologie verwurzelt ist und Frauenräume geschützt werden sollten. Von Kritikern wird sie deshalb als transfeindlich bezeichnet. ‚Harry Potter‘-Star Daniel Radcliffe kann die ablehnende Haltung der Schriftstellerin nicht verstehen.

Im Interview mit ‚The Atlantic‘ offenbart er: „Es macht mich wirklich traurig, denn ich betrachte die Person, die ich getroffen habe, die Zeit, in der wir uns getroffen haben, und die Bücher, die sie geschrieben hat, und die Welt, die sie erschaffen hat, und all das ist für mich so zutiefst empathisch.“

Seit Beginn der kontroversen Debatte habe er nicht mehr mit Rowling gesprochen. Der Schauspieler betont, dass sie eine Schlüsselrolle in seinem Leben gespielt habe. „Offensichtlich wäre Harry Potter ohne sie nicht zustande gekommen, also wäre wahrscheinlich nichts in meinem Leben ohne diese Person so, wie es ist, passiert“, erklärt er. Gleichzeitig betont der Brite, dass er seine eigenen Ansichten habe: „Aber das bedeutet nicht, dass man die Dinge, an die man wirklich glaubt, sein ganzes Leben lang jemand anderem verdankt.“