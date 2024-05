Stars Daniel Radcliffe: Ein Jahr Schlafentzug

Daniel Radcliffe at Lost City Screening Mar 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.05.2024, 14:03 Uhr

Der Schauspieler verrät, wie herausfordernd der Schlafmangel als Vater eines Babys ist.

Daniel Radcliffe hätte nicht erwartet, dass ihn das Vatersein so müde machen würde.

Der ‚Harry Potter‘-Darsteller und seine Partnerin Erin Darke wurden im April 2023 Eltern eines kleinen Jungen. Seitdem hat sich das Leben des Schauspielers komplett gewandelt.

„Es ist das Beste“, schwärmt er im Interview mit ‚E! News‘. „Ich hätte nie gedacht, dass es möglich ist, dass mich ein Wesen so müde macht und ich es trotzdem so sehr liebe. Es war ein verrücktes Jahr. Es hat mich gelehrt, dass Frauen unglaublich sind, dass meine Partnerin Erin unglaublich ist. Alles, was sie für ihn getan hat, im letzten Jahr Mutter zu werden, war bisher das Schönste an der ganzen Sache.“

Der 34-Jährige wurde weltberühmt, als er im Alter von elf Jahren die Titelrolle in der ‚Harry Potter‘-Filmreihe übernahm, die auf den Fantasy-Büchern von J.K. Rowling basiert. Auf die Frage, ob er in der neuen Serienadaption des Streaming-Diensts Max auftreten wird, antwortet Daniel: „Ich glaube nicht. Ich glaube, sie wollen wohlweislich einen sauberen Schlussstrich ziehen. Und ich weiß nicht, ob es funktionieren würde, wenn wir irgendetwas in der Serie machen würden. Ich bin sehr glücklich, einfach nur zuzusehen, wie alle anderen auch.“

Doch würde der Brite zu dem Franchise zurückkehren, wenn man ihn fragen würde? „Ich werde das wie ein Politiker angehen und mich nicht mit Hypothesen beschäftigen“, erklärt der Star.