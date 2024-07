Nach dem dramatischen Abschiedsspiel „Danke für alles“: Reaktionen auf Karriereende von Angelique Kerber

Angelique "Angie" Kerber beim Porsche Cup 2024 in Stuttgart. (rho/spot)

SpotOn News | 31.07.2024, 23:16 Uhr

Bei den Olympischen Spielen in Paris endete das Abschiedsmatch von Angelique Kerber im Viertelfinale. Was sie in ihrem letzten Interview als Profispielerin zu sagen hat und wer ihr alles dankt.

Kein Sieg auf dem Platz, aber Siegerin der Herzen: Mit dem Viertelfinal-Aus bei den Olympischen Spielen in Paris verabschiedet sich Angelique Kerber (36) vom Tennisplatz und beendet ihre Profikarriere ohne zweite Olympia-Medaille nach Silber in Rio de Janeiro im Jahr 2016. Unter tosendem Applaus sagt die Tennisspielerin unter Tränen gegenüber Reportern am Rande des Courts: "Ich habe alles auf dem Platz gelassen, mehr kann ich nicht machen."

In dem Mitschnitt des Interviews, das "Eurosport.de" auf Instagram veröffentlicht hat, erklärt Kerber: "Ja, es ist vorbei. Aber ich liebe es, Tennis zu spielen, ich werde weiterhin spielen. Und bei dieser Atmosphäre hier… Besser hätte man sich ein letztes Spiel nicht vorstellen können."

Dann richtet sie noch Worte an ihre Fans: "Ich kann mich nur bei euch allen von ganzem Herzen bedanken. Für die letzten 20 Jahre, die ihr mich geleitet habt. Es war mir immer eine Freude, für euch zu spielen. Für euch alles zu geben". Abschließend betont die gebürtige Bremerin nochmals: "Ich habe heute alles versucht. Ich habe mein Herz in Paris gelassen."

"Danke, Angie"

Der Sportsender Eurosport bedankt sich unter dem Post für Kerbers Leistungen in der 23-jährigen Karriere. Ihr Turnierausstatter Adidas würdigt: "Ihre Leidenschaft und Widerstandskraft haben unzählige Fans und angehende Spieler inspiriert." Die deutsche Beachvolleyballspielerin Louisa Lippmann (29) kommentiert mit drei Herzen in Schwarz, Rot, Gold.

Kollegin Sabine Lisicki (34) erinnert sich zurück an die gemeinsamen Anfänge: "Auf dem Weg zu den U12 EU Team Meisterschaften saßen wir nebeneinander in einer Propellermaschine und fielen in ein großes Luftloch, sodass wir nicht dachten anzukommen. Den Flug und noch viele weitere Reisen meisterten wir. So manch ein Zweifel wurde überwunden."

Zudem erfährt Kerber Wertschätzung aus den unterschiedlichsten Reihen: Moderatorin Dunja Hayali (50) zollt der Ballsportlerin ihren "Respekt" auf Instagram. Profitänzerin und "Let's Dance"-Moderatorin Motsi Mabuse (43) sendet via soziale Medien "viel Liebe". Modedesigner Kilian Kerner (39) bedankt sich für "all die schönen Stunden, die du uns geschenkt hast. Genieß dein neues Leben".

Boris Becker verbeugt sich virtuell

Wimbledon-Legende Boris Becker (56) greift ihr emotionales Interview in einer Instagram-Story auf, mit den anerkennenden Worten "Wunderbar, Angie".

Die zweite Steffi Graf verlässt das Stadion

Drei Grand-Slam-Siege bei den Australian Open, den US Open (beide 2016) sowie 2018 in Wimbledon machen die Hanseatin nach Steffi Graf (55) zur zweitbesten deutschen Tennisspielerin der Geschichte.

Im Februar 2023 brachte die 36-Jährige ihre Tochter zur Welt. Nach ihrer Babypause fand Kerber nicht zu alter Wettkampfstärke auf dem roten Sandplatz zurück. Bei Olympia konnte sie jedoch mit dem Einzug ins Viertelfinale noch einmal überzeugen.