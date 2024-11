Stars Danni Büchner: Herzzerreißender Tribut an Ehemann Jens Büchner

Daniela Buechner - Danni Buechner - November 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.11.2024, 11:23 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin widmet ihrem verstorbenen Mann rührende Zeilen auf Instagram.

Danni Büchner erinnert mit emotionalen Worten an ihren Mann Jens Büchner.

Sechs Jahre ist es mittlerweile her, dass der Party-Schlagersänger an den Folgen seiner Lungenkrebserkrankung starb. In einem Instagram-Post zollt ihm seine Frau nun auf rührende Weise Tribut. Die Reality-TV-Darstellerin teilte ein Video, das den Familienvater in privaten Momenten zeigt.

„17.11.2018, 18:30 Uhr. Der Tag, der unser Leben für immer verändert hat“, schrieb Danni zu dem Clip. „Ich erinnere mich an jede einzelne Sekunde, jedes Wort, jede Berührung – jede Situation. Es ist, war und wird immer schmerzhaft bleiben. Aber irgendwie habe ich gelernt, damit umzugehen. Irgendwie. Das Leben ging weiter, Schritt für Schritt, mal besser, mal schlechter. Doch immer wieder höre ich deinen Satz in meinem Kopf – gerade in den dunkelsten und schwersten Momenten: ‚Mut wird immer belohnt.‘“

Jens Büchner fehle seiner Familie „in allem, was wir tun“. Die 46-Jährige fügte hinzu: „Und doch bist du irgendwie immer bei uns. In unseren Zwillingen lebst du weiter – Diego, der so unfassbar viel von dir hat, in seiner Art fast ein Spiegelbild von dir. Und Jenna, die mit ihrer Stärke und ihrem Lächeln so viel von dir trägt. Ich frage mich oft: Siehst du uns? Schaust du von irgendwo auf sie herab? 6 Jahre ohne dich. 6 Jahre, die sich manchmal wie eine Ewigkeit anfühlen, und dann wieder wie ein Wimpernschlag.“

Ihre herzzerreißende Botschaft schloss die Ex-Dschungelcamperin mit den folgenden Worten: „Jens, du fehlst. Jeden Tag. Aber wir leben weiter, Stück für Stück. Mit deinem Mut. Mit deiner Liebe. Und mit dir in unseren Herzen. Für immer.“