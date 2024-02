Diese Farbe macht gute Laune Darum ist Himmelblau die perfekte Modefarbe für den Frühling

Mit Pullis, Jacken und Accessoires in Himmelblau lassen sich jetzt im Frühling wunderbare Akzente setzen. (the/spot)

SpotOn News | 28.02.2024, 22:46 Uhr

Himmelblau steht für Klarheit, Frische und gute Laune. Im Frühling 2024 ist es die Farbe, die in der Garderobe nicht fehlen darf. Passend zu den ersten Sonnenstrahlen sorgt das kühle Blau für ein modisches Statement.

Was gibt es Schöneres, als an einem Frühlingstag mit strahlend blauen Himmel in den ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres spazieren zu gehen oder draußen in der Sonne einen Kaffee zu genießen? Die Farbe Himmelblau assoziieren wir mit positiven Emotionen wie Freiheit, Leichtigkeit und Gelassenheit. Sie steht für Klarheit und Frische – und genau deswegen ist sie die perfekte Farbe für diesen Mode-Frühling 2024. Sie erinnert an einen klaren Himmel an einem sonnigen Tag und versetzt uns damit automatisch in gute Laune.

Video News

Darum ist Himmelblau die perfekte Frühlingsfarbe

Fashionistas setzen jetzt auf kuschelige Pullover in Himmelblau, die sobald es wärmer wird, als Ersatz für eine Jacke dienen können. Besonders schön kommt die Farbe aber auch bei frühlingshaften Kleidern, Hemden, Blusen, Röcken und Accessoires wie Handtaschen, Schuhe oder Haarspangen zur Geltung.

Das Schöne an der Farbe Himmelblau ist, dass sie wirklich vielseitig ist und sich mühelos an verschiedene Stilrichtungen anpasst: Himmelblau funktioniert sowohl bei minimalistischen Schnitten als auch bei verspielt-romantischen Entwürfen. Die Trendfarbe funktioniert aber nicht nur als stylischer Monochrom-Look, sondern eignet sich auch perfekt dazu, mithilfe von einzelnen Details farbliche Highlights im frühlingshaften Look zu setzen. Wenn Himmelblau nicht die Hauptfarbe des Looks ist, kommt es besonders gut als Akzentfarbe zur Geltung.

Diese Farben passen perfekt zu Himmelblau

Farben, zu denen Himmelblau besonders gut passt, sind Weiß, Grau, Marineblau, Rosa, Denim sowie verschiedene Pastelltöne. Wer sich besonders trendbewusst zeigen möchte, kombiniert das kühle Himmelblau in diesem Frühling mit der Pantone Trendfarbe Peach Fuzz – einem gedämpften, warmen Pfirsichton. Wie wäre es zum Beispiel mit einem femininen Midi-Wickelkleid in Himmelblau in Kombination mit einer stylischen Handtasche in Peach Fuzz?

Himmelblau und Denim – das funktioniert?

Himmelblau und Denim passen anders als vielleicht erwartet perfekt zusammen. Eine helle Bluse in kühlem Himmelblau ergänzt sich beispielsweise einwandfrei mit einer Jeans in dunkler Waschung. Durch die verschiedenen Blautöne ergibt sich ein schöner Kontrast, der das Outfit auf ein neues Mode-Level hebt.