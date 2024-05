"Tote Mädchen lügen nicht"-Star Darum nimmt sich Dylan Minnette eine Pause von der Schauspielerei

SpotOn News | 27.05.2024, 15:36 Uhr

"Tote Mädchen lügen nicht"-Star Dylan Minnette ist seit knapp zwei Jahren nicht mehr als Schauspieler aktiv. Warum er sich nicht mehr dazu inspiriert fühlt, verriet er jetzt in einem Podcast-Gespräch.

2017 erlangte er durch seine Rolle als Clay Jensen in der Netflix-Serie "Tote Mädchen lügen nicht" internationale Bekanntheit als Schauspieler. Heute ist Dylan Minnette (27) allerdings nicht mehr in diesem Beruf aktiv. Warum er sich eine Pause von der Schauspielerei genommen hat und sich stattdessen aktuell auf die Karriere als Musiker mit seiner Band Wallows konzentriert, verriet er jetzt in einem Podcast-Gespräch mit Zach Sang (31).

"Ich hatte das Glück als Schauspieler Erfolg zu haben", so Minnette in der Podcast-Episode, in der auch seine Band-Kollegen Braeden Lemasters (28) und Cole Preston (27) zu Gast waren. "Ich habe bei 'Tote Mädchen lügen nicht' mitgespielt, was wirklich beliebt war und damit habe ich definitiv den Höhepunkt meiner schauspielerischen Karriere erreicht. Aber es fing auch an, sich ein bisschen wie ein Job anzufühlen." Es habe zwar immer Spaß gemacht und sei inspirierend gewesen, aber irgendwann sei es auch nur noch Arbeit gewesen.

Dylan Minnette fühlt sich mehr von der Musik inspiriert

Zusammen mit seiner Band habe er gleichzeitig davon geträumt, mit der Musik "so weit zu kommen, wie wir können". Das ist auch der Grund dafür, warum seine Schauspiel-Laufbahn im Moment pausiert: "Der einzige Weg, der das möglich macht, ist, dass ich 100 Prozent meiner Zeit und Energie in die Musik stecke, sie sehr ernst nehme und der Welt zeige, dass wir das alle sehr ernst nehmen." Er folge gerade einfach seiner Leidenschaft für Musik, "was sich im Moment natürlich und inspirierend anfühlt".

Minnette betonte in dem Podcast allerdings auch, dass er nach wie vor darüber nachdenke, irgendwann auf die Leinwand zurückzukehren. Letztes Jahr habe er sich zum Beispiel für seine Schauspiel-Karriere Zeit nehmen wollen, doch in diesem Zeitraum seien ausgerechnet die Schauspielerstreiks in Hollywood gefallen. Er habe das Gefühl, dass er langsam wieder Inspiration als Schauspieler verspüre: "Irgendwann, wenn wir unsere Wallows-Pflichten erfüllt haben und wir alle bereit sind, als Band eine Pause zu machen, dann werde ich die perfekte Inspiration haben, um wieder etwas zu machen."

Seine Karriere als Schauspieler

Seine allerersten Rollen im Film und Fernsehen hatte Dylan Minnette bereits im Alter von acht Jahren: 2005 spielte er als Gastdarsteller in "Drake & Josh" sowie in "Two and a Half Men" mit. Außerdem war er in diesen Jahren in der Serie "Prison Break" zu sehen. 2008 gelang ihm in den USA der Durchbruch mit einer Rolle in der Krimiserie "Saving Grace". 2017 bis 2020 erschien schließlich die Drama-Serie "Tote Mädchen lügen nicht" (Originaltitel: "13 Reasons Why"), basierend auf dem gleichnamigen Roman von Jay Asher (48). Darin spielte Minnette neben Katherine Langford (28) als Hannah Baker eine der Hauptrollen. Zuletzt war er 2022 in "Scream" und der Serie "The Dropout" zu sehen.