"Let's Dance"-Stars Das Baby ist da: Renata und Valentin Lusin sind Eltern geworden

Das Baby ist da: Renata und Valentin Lusin sind Eltern geworden. (ncz/spot)

SpotOn News | 22.03.2024, 13:51 Uhr

Endlich ist sie da: Renata und Valentin Lusin haben die Geburt ihrer kleinen Tochter verkündet. Auch den Namen gaben die "Let's Dance"-Stars bereits bekannt.

Als es auf Renata Lusins (36) Instagram-Profil plötzlich still wurde und dann auch noch Ehemann Valentin (37) seine Teilnahme an der "Let's Dance"-Show am Freitagabend (22. März) absagte, vermuteten viele bereits: Das Baby des Profitänzer-Paares ist offenbar auf dem Weg. Nun haben die beiden die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes offiziell bestätigt.

Auf dem offiziellen Instagram-Account von "Let's Dance" heißt es: "Die kleine Stella hat am 21. März mit 3.900 Gramm und 56 cm das Licht der Welt erblickt." Mutter und Kind seien wohlauf. Dazu gibt es auch bereits ein erstes Foto der frischgebackenen Eltern mit ihrem Baby aus dem Krankenhaus. "Ich bin der überglücklichste Tänzer der Welt", wird Valentin Lusin zitiert.

Renata Lusin berichtet von anstrengender Geburt

Wie das Paar der "Bild"-Zeitung verraten hat, gingen die ersten Vorwehen bereits am Dienstag los, gegen 17 Uhr ging es ins Krankenhaus. "Die Geburt war anstrengend und hat über zwei Tage gedauert", berichtet Renata Lusin der Zeitung. Sie sei "anstrengender als jede 'Let's Dance' Staffel und jede Weltmeisterschaft" gewesen. Am Ende vergesse man alle Schmerzen aber schnell. "Wir sind einfach überglücklich. Es gibt keine Worte dieses Glück zu beschreiben, dass sie nun endlich bei uns ist", so Renata Lusin.

Und auch Valentin Lusin schwärmt: "Unglaublich, was der Frauenkörper in dieser Situation leistet! Wir sind unglaublich glücklich, aber auch unglaublich müde."

Seit 2018 bei "Let's Dance"

Das Tänzer-Ehepaar Lusin ist seit 2018 Teil der RTL-Tanzshow "Let's Dance". Valentin Lusin gewann die Sendung 2023 gemeinsam mit Anna Ermakova (24) und tanzt dieses Jahr mit Ann-Kathrin Bendixen (24). Renata holte den Sieg 2021 mit Rúrik Gíslason (36), in der aktuellen 17. Staffel fehlt sie aufgrund ihrer Schwangerschaft. Bereits die 16. Staffel saß die Profitänzerin wegen einer Schwangerschaft aus, erlitt jedoch eine Fehlgeburt.