Viertelfinale Deutschland gegen Spanien EM 2024: „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi tippt auf Sieg für Spanien

Beim Vorrundenspiel der Spanier gegen Italien war Joachim Llambi im Stadion live dabei. (jök/spot)

SpotOn News | 05.07.2024, 13:57 Uhr

Deutschland ist im Viertelfinal-Fieber. Mittendrin: "Let's Dance"-Juror und Fußball-Fachmann Joachim Llambi. Der Halb-Spanier hält es am Freitagabend mit der spanischen Mannschaft. Das hat er auf Instagram gepostet und damit eine leidenschaftliche Diskussion unter Fans und Followern losgetreten.

So kennt man ihn: Joachim Llambi (59) ist für seine polarisierenden Meinungsäußerungen ebenso berühmt wie berüchtigt. Nun hat sich der "Let's Dance"-Juror via Instagram zum heutigen EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien positioniert: "3:1 für Spanien… Wie ist euer Tipp?" Das Lager seiner Follower sieht Llambis Voraussage – wie nicht anders zu erwarten – zwiespältig.

"Ein richtiges Kaliber war bisher nicht dabei"

Im Gegensatz zu vielen deutschen Promis, die heute auf Deutschland tippen, setzt Llambi also auf Spanien. Wie kommt es dazu? Als Sohn eines aus Barcelona stammenden Spaniers schlagen zwei Herzen in Llambis Brust. Von der Überlegenheit des gegenwärtigen spanischen Teams ist er überzeugt und sieht sie als "beste Mannschaft des Turniers." Damit sein Tipp in Erfüllung geht, hofft er laut "t-online", dass "keiner der DFB-Stars über sich hinauswächst."

Die deutsche Nationalelf habe zwar bislang eine ordentliche Leistung abgerufen, aber "ein richtiges Kaliber war bisher nicht dabei." Einige seiner Follower sehen das naturgemäß anders: "Zeit, dass Spanien mal ein Spiel verliert", heißt es da. Oder: "Das wird ein schweres Spiel. Aber ich würde niemals gegen Deutschland tippen." Andere pflichten Llambi bei: "Sehe ich ähnlich, auch wenn es mir für Toni Kroos sehr leid täte."

Einsatz für benachteiligte Kinder

Joachim Llambis Fußball-Tipp kommt nicht von ungefähr. Wenn sich sein Blutdruck nicht gerade an der Tanz-Performance eines "Let's Dance"-Promis abarbeitet, schlägt sein Herz für den Fußball. Regelmäßig bekennt sich der bisweilen bissige Tanz-Juror aus Duisburg zum Verein seines Herzens, seinem MSV, auch "Zebras" genannt. Auch wenn Llambi ob der Drittklassigkeit seines Herzensclubs in der Show schon so manchen Spott ertragen musste – Llambi ist's egal. Er steht zu seinem Verein – auch in karitativer Hinsicht. Abseits der Kameras engagiert sich Llambi als Schirmherr von zebrakids e.V. für benachteiligte Kinder. Ob Llambi mit seinem EM-Tipp richtig liegt, bleibt abzuwarten. Wie schreibt ein Llambi-Follower: "El mejor equipo va ganar – das bessere Team möge gewinnen."