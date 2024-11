Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Maxi (l.) verliebt sich in einen attraktiven unbekannten Mann. (cg/spot)

SpotOn News | 22.11.2024, 09:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" verliebt sich Maxi in einen attraktiven unbekannten Mann. Die Lassners planen in "Unter uns" ihre heimliche Flucht und in "Alles was zählt" sucht Justus nach einer Möglichkeit, sich aus Simones Erpressung zu winden.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Leyla ist schockiert: Als sie Jenny das Glücksbringer-Armband zurückgeben möchte, erleidet Jenny plötzlich einen Herzstillstand. Noah kämpft verzweifelt um ihr Leben – ohne Erfolg. Während Svenja und Bella Abschied nehmen, kann Till seine Trauer nicht zulassen. Svenja will Jennys Wunsch erfüllen und für deren Kinder sorgen, doch erst in Julius' Armen erkennt sie, dass diese Aufgabe sie überfordert.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Maxi erzählt Werner von ihrer Entdeckung, doch er kann es kaum glauben, denn ein Casino im "Fürstenhof" würde enorme Gewinne bringen. Er informiert die Anteilseigner darüber, dass es eine Chance auf eine Glücksspiel-Konzession gibt. Auch wenn Christoph zögert, erkennen alle den potenziellen Gewinn eines Casinos. Werner nimmt Maxi daraufhin in ein privat geführtes Casino in Österreich mit. Am Roulette-Tisch begegnet sie einem charmanten Mann, der ihr nicht nur Glück bringt, sondern sie auch an Liebe auf den ersten oder zumindest zweiten Blick glauben lässt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Die Lassners planen eine heimliche Flucht, doch Vivien ist sich unsicher, ob dies der richtige Weg ist – bis Tobias etwas Beunruhigendes bemerkt. Ronja wird, ohne Davids Zustimmung, zur Babysitterin für Leo, um Vater und Sohn Kontakt zu ermöglichen. Dadurch wird jedoch eine gefährliche Dynamik in Gang gesetzt. Die bittere Wahrheit über Charlottes Tod zwingt Paco zu einer schweren Entscheidung: die Wahrheit verbergen oder Stella damit in den Abgrund reißen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus sucht nach einer Möglichkeit, sich Simones Erpressung zu entziehen. Kann Charlie ihm dabei helfen? Daniela versucht, Hennings Stolz zu umgehen, um ihm endlich aus seinen Schulden zu helfen, was jedoch verdächtige Blicke auf sie zieht. Lucie und Kilian wollen Justus durch seine Komplizin zur Strecke bringen, doch dann machen sie eine beunruhigende Entdeckung.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner und Zoe stehen sich offen gegenüber, und Zoe ist überzeugt, dass Matilda ein wertvoller Hebel gegen ihn sein könnte. Tatsächlich erweist sich das schwierige Verhältnis zwischen Vater und Tochter als Vorteil für Zoe. Alicia ahnt nicht, dass Carlos kurz davor war, alles aufzuklären, und entscheidet sich, ermutigt durch Kate, selbst aktiv zu werden.