Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Greta und Luis geraten wegen eines gespielten Antrags in einen Zank. (cg/spot)

SpotOn News | 02.12.2024, 09:01 Uhr

In "Sturm der Liebe" geht eine Fotosession mit Greta und Luis schief. Tobias will in "Unter uns" nicht glauben, dass Vivien für immer verschwunden bleiben könnte. In "Alles was zählt" steht plötzlich unerwarteter Besuch vor Kilians Tür.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Svenja ist tief verletzt durch Tills harte Worte, entscheidet sich aber, weiterhin an seiner Seite zu bleiben. Doch als Till eines Tages betrunken nach Hause gebracht wird, beginnt sie zu zweifeln, ob sie der Herausforderung gewachsen ist. Britta schafft es schließlich, Hendrik auf bewegende Weise zu verabschieden – mit einer emotionalen Rede auf der Trauerfeier und einem Besuch am Ort seines Todes. Als sie danach von der Angst vor der Einsamkeit übermannt wird, erkennt sie, dass sie im Rosenhaus niemals allein ist.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Yvonne und die Sonnbichlers amüsieren sich darüber, wie gut Greta und Luis zusammenpassen, und auch Luis selbst stichelt Greta scherzhaft mit Plänen für Ehe und Kinder. Doch bei einer Fotosession mit Miro eskaliert die Situation, als Luis vor Greta auf die Knie geht, was einen heftigen Streit auslöst. Miro hingegen sorgt später für Heiterkeit, als er beim Versuch, spontan ein Foto von Greta zu machen, ins Wasser fällt und über sich selbst lachen muss.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

David wird von Schuldgefühlen überwältigt, als er begreift, was geschehen ist. Seine Rückkehr in die Schillerallee sorgt für großes Aufsehen. Tobias weigert sich, die Möglichkeit zu akzeptieren, dass Vivien für immer verschwunden sein könnte, und setzt alles daran, sie zu finden – für sich selbst, aber vor allem für ihren Sohn. Britta will Theo in dieser schweren Zeit beistehen, doch sie fragt sich, ob sie nach ihrer Trennung überhaupt noch die Richtige dafür ist.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kilian verfolgt eine vielversprechende Spur, doch plötzlich taucht unerwarteter Besuch auf. Charlie kämpft auf dem Eis mit der Angst, dass Justus ihre Affäre beenden könnte. Ihre drastische Entscheidung setzt ihn zusätzlich unter Druck. Danielas Versuch, Henning durch das Einlesen von Hörbüchern finanziell zu unterstützen, endet in einem Desaster.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Flo verliert durch ein Missgeschick ein wichtiges Besprechungsprotokoll und versetzt Jonas, um die Arbeit wieder aufzuholen. Doch wird sich ihre Mühe am Ende auszahlen? Matilda geht auf Distanz zu Zoe und lässt sich nicht auf deren Annäherungsversuche ein. Trotzdem behält Zoe sie im Auge, da sie weiterhin glaubt, dass Matilda insgeheim gegen Gerner arbeitet.