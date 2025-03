Musik Gracie Abrams ist ‚Breakthrough Artist of the Year‘: Besonderer Dank an Taylor Swift und Olivia Rodrigo

Bang Showbiz | 18.03.2025, 14:00 Uhr

Die Sängerin bedankte sich bei den iHeartRadio Music Awards bei ihren Pop-Kolleginnen.

Gracie Abrams sprach bei ihrer Auszeichnung mit dem ‚iHeartRadio Music Award‘ besondere Danksagungen an Taylor Swift und Olivia Rodrigo aus.

Die Popsängerin war als Vorgruppe auf Swifts ‚Eras Tour‘ und Rodrigos ‚Sour Tour‘ dabei und erwähnte die beiden Stars, als sie am Montag (17. März) im Dolby Theatre in Los Angeles als ‚Breakthrough Artist of the Year‘ ausgezeichnet wurde.

Die 25-Jährige dankte auch ihren Tour-Buddies Noah Kahan und The National. Aaron Dessner von The National produzierte ihre beiden Studioalben (‚Good Riddance‘ von 2023 und ‚The Secret Of Us‘ von 2024). Gracie erklärte: „Für die unglaublichen Künstler, die mir erlaubt haben, ihre Bühnen zu teilen, zu verschiedenen Zeiten und auf unterschiedliche Weise – Taylor und Olivia und Noah Kahan und The National und für jede der Vorgruppen, die mich auf meinen Tourneen unterstützt haben, ich bin voller Ehrfurcht vor euch allen.“

Die ‚I Love You, I’m Sorry‘-Interpretin hob „die Unterstützung, Loyalität, Kreativität und wahre Güte“ ihrer Fangemeinde hervor. „Also, einfach vielen Dank. Ihr seid mein ganzes verdammtes Herz“, zeigte sie sich überwältigt. Gracie nutzte ihre Zeit auf der Bühne auch, um darüber zu sprechen, dass Konzerte einen Lichtblick in schwierigen Zeiten bieten können.

Der Star fügte hinzu: „Wir leben in schwierigen Zeiten, so viel ist ungewiss und plötzlich und unnötig grausam. Aber wenn wir uns wie hier bei einem Konzert oder Festival oder im Theater in unseren lokalen Gemeinschaften versammeln, erinnern wir uns gegenseitig daran, dass immer noch so viel Licht und Freundlichkeit zwischen uns und unter uns existiert.“