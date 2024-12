Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Ringos (l.) Kampfansage an Benedikt geht nach hinten los. (cg/spot)

SpotOn News | 27.12.2024, 09:01 Uhr

In "Unter uns" macht Ringo Benedikt gegenüber einen schweren Fehler. Ben erhält in "Alles was zählt" Rückhalt von einem alten Freund und in "GZSZ" hofft Matilda, dass Gerner ihr einen Job in der Bank anbietet.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ein missverständlicher Kommentar von Ferhat versetzt Ringo in Alarmbereitschaft. Er fürchtet, dass Benedikt ihn schlecht dargestellt hat. In seiner Aufregung macht Ringo einen gravierenden Fehler. Gleichzeitig stößt Easy bei seinen Bemühungen, Tobias aus seiner Krise zu helfen, an seine Grenzen. Als ein langersehntes Erfolgserlebnis endlich ein Lichtblick für Tobias ist, wird es ausgerechnet von Ringo unabsichtlich zerstört. Britta erkennt, dass sie sich im letzten Jahr stark verändert hat und beschließt, wieder zu ihrer alten, selbstbewussten Art zurückzufinden.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny ist bereit, Justus seine Fehler zu verzeihen, doch eine unerwartete Wendung lässt seine vergangene Tat erneut aufflammen. Unterdessen befürchtet Hanna, dass Kilian ihre aktuelle Lage zu seinem Vorteil ausnutzen könnte. Sie entschließt sich, das Problem ohne Hilfe anzugehen und Justus allein die Stirn zu bieten. Ben findet Trost und Unterstützung in der schweren Zeit durch einen alten Freund.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Matilda setzt darauf, dass Gerner ihr einen Job in der Bank anbietet, doch er erkennt ihre Hinweise nicht. Durch ein Gespräch mit Zoe wird ihr klar, dass sie selbst aktiv werden muss, um ihre Ziele zu erreichen. Währenddessen wird Tonis Unbehagen stärker, als sie merkt, dass ihr Besuch etwas verbirgt. Wird sie hinter das Geheimnis kommen?