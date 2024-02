Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Britta (l.) und Ben versuchen mit Lilly über das Schulthema zu sprechen. (cg/spot)

SpotOn News | 15.02.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" bekommt Lilly eine zweite Chance, sich in der Schule zu beweisen. Stella will in "Unter uns" gegen ihren Erpresser vorgehen und in "GZSZ" beschließt Carlos, sicherheitshalber unterzutauchen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Carla läuft die Zeit davon: ihre Trauben müssen dringend geerntet werden. Sie bittet Julius, nochmal Gunter wegen der Weinkooperation zu kontaktieren. Zeitgleich erhält sie ein Alternativangebot aus Frankreich. Unter Druck beschließt Julius, die Weinkooperation doch einzugehen. Carla ist glücklich – als plötzlich ihr Ex Michael real vor ihr steht! Das Thema Gesamtschule steht wieder im Raum und Lilly schlägt Britta einen Deal vor: Sie beweist, wie erwachsen sie ist und darf die Schulfrage dann allein entscheiden. Britta lässt Lilly erstmal gewähren.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Vincent muss notgedrungen akzeptieren, dass Wilma Ana nicht über ihren baldigen Tod informieren will. Gemeinsam wollen die beiden Frauen paragliden, doch Wilmas gesundheitliche Probleme machen ihnen einen Strich durch die Rechnung. Wilma spürt, dass der Tod nun vor der Tür steht. Mit liebevollen Worten verabschiedet sie sich auf einer Almwiese insgeheim von Ana. Als diese nach einem kurzen Botengang zu Wilma zurückkehrt, muss sie einen tragischen Schock verkraften.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nachdem Ute Patrizia öffentlich bloßgestellt hat, versucht Benedikt, zwischen den Frauen zu schlichten – mit mäßigem Erfolg. Nadine trifft fast der Schlag, als Henry ausgerechnet den Job seines toten Kollegen antritt. Sie stellt sich dem Kampf gegen ihre tobenden Sorgen – und verliert. Stella will sich den Forderungen des Erpressers nicht kampflos fügen und findet einen Weg, um ihn unter Druck zu setzen. Ihre Taktik ist allerdings riskant.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Chiara wird von Deniz einem erneuten Belastungstest unterzogen, was ihr Sorgen bereitet, denn sie ahnt nicht, was Deniz damit bezweckt. Die verzweifelte Lucie wird von Yannick aufgelesen. Als Henning auf der Suche nach ihr vor der Tür steht, kommt sie um eine Beichte nicht herum. Imani wird an ihre Patientin van Aalen erinnert und kommt durch die Freundinnen auf einen schrecklichen Verdacht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Platziert Tobias trotz Skrupel Beweise in Carlos' Hotelzimmer? Während Katrin mit einem anonymen Tipp die Polizei auf Spur bringt, beschließt Carlos, zur Sicherheit unterzutauchen. Als Moritz wegen eines Zwischenfalls das gemeinsame Vorhaben mit Luis abbrechen muss, verflucht er den Valentinstag umso mehr. Wird Luis es schaffen seinen Freund aufzumuntern?