Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Philipp (r.) ist frustriert, weil er von Vincent auf allen Ebenen ausgebremst wird. (cg/spot)

SpotOn News | 22.02.2024, 09:01 Uhr

In "Sturm der Liebe" muss Philipp akzeptieren, dass Ana lieber mit Vincent zusammen sein will. Sina will der Polizei in "Unter uns" ihre mögliche Schuld gestehen. In "GZSZ" bekommt Alicia mit, wie Kate von ihrem Verehrer sitzen gelassen wird.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Carla unterstützt Michael während der Beerdigung seines Vaters. Als sie erfährt, dass die Kosten für ihre Weinproduktion gestiegen sind, bittet sie Julius um finanzielle Unterstützung. Julius verlangt jedoch einen detaillierten Kostenplan, bevor er zustimmt. Doch überraschend bietet Michael an, das gesamte Erbe seines Vaters in Carlas Weingeschäft zu investieren. Ceyda gibt Simon die Schuld daran, dass Dilay in Mettmann wieder von vorne anfangen muss. Sie kann nicht verstehen, warum Simon das scheinbar gleichgültig lässt. Leyla erklärt schließlich ihrer Oma, dass Simons Verhalten nur ein Schutzmechanismus ist, da er gerade einen MS-Schub hatte.

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ana versichert Vincent, dass sie mit ihm zusammen sein möchte und dass Philipps Liebesgeständnis daran nichts ändert. Vincent ist erleichtert, aber heimlich misstrauisch gegenüber Philipp. Während Markus sich darüber freut, dass sein Sohn glücklich verliebt ist, muss Philipp widerwillig akzeptieren, dass Vincent ihm in jeder Hinsicht überlegen ist. Das führt dazu, dass er eine unbedachte Kampfansage macht. Werner verkündet bei einer Anteilseignersitzung zufrieden, dass er Richter Franke mit der Denkmalschutzfrage beauftragt hat und dieser ihm zustimmt. Doch Markus setzt alles daran, zu verhindern, dass der "Fürstenhof" gerettet wird.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paula und Cecilia werden durch ihre Mitarbeit an einem Sonderprojekt enger verbunden, obwohl Paula einen Fehler macht. Benedikt versucht verzweifelt, seine erotischen Gedanken zu verdrängen, indem er sich Ute nähert, was von Patrizia bemerkt wird. Sina will der Polizei ihre mögliche Schuld eingestehen, aber als ihr bewusst wird, was das für Ronja bedeuten würde, überdenkt sie ihre Entscheidung.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Hanna setzt Kilian Grenzen, da sie zwischen zwei Männern hin- und hergerissen ist. Imani wird misstrauisch gegenüber ihrer Patientin und geht mit Jenny auf Ermittlungstour, während Isabelle offensiv handelt. Simone greift ein, als sie von Unstimmigkeiten im Trainerstab erfährt, und stellt sicher, dass die WM im Mittelpunkt steht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Jonas sein altes DJ-Equipment zum Verkauf sieht, fühlt er einen Stich. Kann er sich überwinden und wieder Platz für die Musik in seinem Leben schaffen? Alicia bemerkt, wie Kate von ihrem Verehrer enttäuscht wird, und hilft ihr aus der Patsche, wobei sie ihr Mut macht, dass es auch anständige Männer gibt. Ohne es zu beabsichtigen, beschreibt Alicia Paul als Kates Traummann.