Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Werner (r.) will sich nicht vorstellen, was passiert, wenn er den Prozess um den Fürstenhof verliert. (cg/spot)

SpotOn News | 28.02.2024, 09:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" fürchtet Werner, den Fürstenhof zu verlieren. Imani ahnt in "Alles was zählt" nicht, dass sie sich eine gefährliche Feindin gemacht hat. In "GZSZ" läuft das Wiedersehen von Nora und Tuner schleppend an.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ceyda kann nicht begreifen, warum Jördis und Klaas sich auf der Bühne nicht küssen möchten, und droht damit, ihnen die Rolle zu entziehen. Trotzdem spielen Jördis und Klaas bei einer Generalprobe im Rosenhaus ein alternatives Ende, was Ceyda empört. Michael versucht zu helfen und zeigt Jördis einen inszenierten Filmkuss. In diesem Moment taucht Mo auf, hält Michael für Jördis' Affäre und attackiert ihn. Marvin kehrt aus Lübeck zurück und strebt eine Ausbildung als Koch im "Carlas" an. Julius ist nicht besonders begeistert, besonders weil die Bewerbungsfrist abgelaufen ist, aber auf Carlas Wunsch hin gibt er Marvin eine Chance. Als Marvin jedoch leicht verspätet zum Bewerbungsgespräch erscheint, verschärft sich die Situation.

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Der Kampf um den Fürstenhof belastet Werner zunehmend, und er erwartet das Urteil mit Wehmut. Gemeinsam mit Markus wartet er gespannt auf die Urteilsverkündung. Wird er sein Lebenswerk verlieren oder kann das Hotel in letzter Minute gerettet werden? Theo erfährt gestresst, dass er früher als erwartet als Kellner im Restaurant arbeiten soll, und beschließt, heimlich in der Nacht zu üben. Als Christoph davon erfährt, unterstützt er ihn und ermutigt ihn mit freundlichen Worten.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eine mysteriöse Erscheinung beschäftigt Sina. Während Bambi vermutet, dass ihr schlechtes Gewissen dahinter steckt, trifft Sina auf einen jungen Mann. Britta wird nach ihrem missglückten Racheversuch von Patrizia gnädig behandelt. Als Patrizia sich ihr freundlich annähert, lehnt Britta ab. Cecilia und Paula helfen Valentin bei einem weiteren Video. Obwohl ein zu gutmütiger Easy ihnen die Arbeit erschwert, geben die Freunde nicht auf.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Imani, Jenny und Isabelle hoffen, einen Mord verhindert zu haben, doch Imani ahnt nicht, dass sie sich eine gefährliche Feindin gemacht hat. Kilian reagiert gelassen auf die romantischen Avancen von Hannas Ex, bis er erfährt, dass sie ernsthaft überlegt, Essen zu verlassen. Nach einem erneuten beruflichen Konflikt zwischen Ava und Deniz tragen sie ihren Streit diesmal auch ins Private.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alicia wird überrascht, als Carlos sie anruft und um Hilfe bittet. Obwohl sie ihn zunächst abblockt, bleibt Carlos hartnäckig und arrangiert über seine Anwältin einen Besuchstermin für Alicia. Wird sie darauf eingehen? Das Wiedersehen von Nora und Tuner beginnt schleppend. Beide sind unsicher und wissen nicht, was sie von ihrem Treffen erwarten sollen. Letztendlich bringt ausgerechnet Tuners Meme Klarheit.