Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Stella (l.) will nicht auf Patrizias Vorschläge eingehen. (cg/spot)

SpotOn News | 29.02.2024, 09:01 Uhr

In "Sturm der Liebe" erfährt Ana geschockt, dass Vincent ein Geheimnis hat. Patrizia versucht in "Unter uns", Stella doch noch ins Familienunternehmen zu locken. In "Alles was zählt" wagt es Kilian nicht, Hanna seine Gefühle zu gestehen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Die Bestattung von Michaels Vater steht bevor, und Carla ist in dieser schweren Zeit an Michaels Seite und fühlt mit ihm mit. In seiner Rede bei der Trauerfeier ermutigt Michael die Anwesenden dazu, die Möglichkeiten, die das Leben bietet, zu ergreifen. Inspiriert von seinen Worten, offenbart Carla schließlich ihre Gefühle für Michael und bittet ihn, bei ihr zu bleiben. Doch für Michael ist das keine Option. Mo erkennt, dass er Michael zu Unrecht verurteilt hat, und entschuldigt sich zerknirscht bei ihm. Jördis versucht, Mo zu beruhigen, aber er kann ihr seinen Seitensprung nicht verzeihen. Währenddessen wird Klaas immer bewusster, wie wichtig ihm Jördis ist, und gesteht ihr seine Liebe.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ana ist glücklich mit Vincent und beschließt, sich für das kommende Semester für ein Fernstudium einzuschreiben, um in Bichlheim bleiben zu können. Vincent ist erleichtert und freut sich auf eine gemeinsame Zukunft. Doch plötzlich taucht eine Frau auf, mit der Ana nie gerechnet hätte. Yvonne ist betroffen von Caspars Schicksal und beschließt, seinen Diebstahl geheim zu halten. Als sie ihn später an der Currywurstbude trifft und sieht, wie er sich um einen Job bemüht, spricht sie bei Anita ein gutes Wort für ihn.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Tobias Stella eine Abmahnung ausspricht, sieht Patrizia eine Möglichkeit, ihre Tochter doch noch dazu zu bringen, ins Familienunternehmen zurückzukehren. Stella wehrt sich dagegen. Nachdem Sina Michaels Sohn abgewiesen hat, lernt Ronja Fynn kennen, ohne zu wissen, wer er ist. Valentin reagiert impulsiv auf die Demütigung durch seinen Chef und macht eine unüberlegte Behauptung. Wird er dafür zur Rechenschaft gezogen werden?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Anstatt Hanna seine Gefühle zu gestehen, wünscht sich Kilian nur, dass sie ihr Glück findet. Doch bald bereut er seine Feigheit. Jenny beobachtet besorgt, wie Simone zwischen der Arbeit im Zentrum und dem Krankenhaus hin- und hergerissen ist. Ihre Sorge bringt Simone zum Nachdenken. Als Richard Henning um einen Gefallen bittet, sieht Lucie eine Möglichkeit, sich Richard langsam wieder anzunähern.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alicia kann kaum glauben, dass ihr Onkel tatsächlich Beweise im Fall Carlos gefälscht haben soll. Doch als sie von Katrins Skrupellosigkeit erfährt, beginnt sie zu zweifeln. Hat Katrin Tobias wirklich beeinflussen können? Laura will mit dem Navarro-Auftrag ihre Position in der Agentur stärken. Sie gibt nicht auf, auch wenn die Chancen aussichtslos erscheinen. Wird sie Erfolg haben?