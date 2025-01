Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Greta (Laura Osswald) freut sich, wieder im Fürstenhof zu arbeiten und bleibt auf Abstand zu Miro (Pablo Sprungala). (cg/spot)

SpotOn News | 07.01.2025, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" bekommt Julius eine alarmierende SMS. Miro gesteht Greta in "Sturm der Liebe" seine Gefühle. In "Unter uns" knallt es zwischen Esma und Theo.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Mo schwärmt begeistert von seinem italienischen Kollegen Riccardo, was bei Julius Eifersucht auslöst, als eine SMS, die eigentlich an Riccardo gehen sollte, versehentlich bei ihm landet. Julius vermutet, dass Mo und Riccardo mehr als nur Kollegen sind. Doch Mo macht deutlich, dass Julius der Einzige ist, den er liebt, was Julius sprachlos macht. Währenddessen wird Jorik nach dem Sieg als "Heidepaar" klar, dass er und Amelie weiterhin ein Paar vortäuschen müssen – sowohl für Werbeauftritte als auch für Britta. Amelie bringt es nicht übers Herz, ihrer Schwester die Wahrheit zu sagen. Unerwartet schlägt sie Jorik vor, ihre Beziehung noch einmal ernsthaft zu versuchen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Greta startet voller Elan ihren Neustart am "Fürstenhof", auch wenn sie die Gedanken an Miro noch nicht vollständig loslassen kann. Für sie ist die Situation jedoch abgeschlossen. Doch auch Miro kann Greta nicht vergessen. Als ihm plötzlich bewusst wird, dass sie mit ihren Vorwürfen recht hatte, sucht er sie auf. Greta ist überrascht, als Miro ihr offenbart, dass er zu seinen Gefühlen für sie stehen will.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Für Tobias ist Jessicas Besuch gleichzeitig eine Last und eine Chance. Als sie eine Idee präsentiert, wie sie Geld für Viviens Suche beschaffen können, lässt er sich darauf ein – doch vielleicht war das ein Fehler. Esma bemüht sich, Theo davon zu überzeugen, dass sie zuverlässig ist. Doch die beiden geraten erneut aneinander, was in einem heftigen Streit endet. Unterdessen versucht Nuray mit Unterstützung von Amor Bambi, Baris und Cecilia zu verkuppeln, doch der Plan geht gründlich schief.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny beginnt erneut zu hoffen, als Justus ihr die Schuld an einem Vorfall abnimmt. Doch dieser Eindruck täuscht. Währenddessen wird Nathalie von einer tief verwurzelten Angst überwältigt, als sie erkennt, dass die Gefahr von einer unerwarteten Seite kommt. Imani und Tom versuchen, trotz aller Widrigkeiten zusammenzuhalten, doch das Schicksal scheint sie auf eine harte Probe zu stellen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Matilda will verhindern, dass Gerners Misstrauen geweckt wird, doch ihre Pläne zur Rache drohen von einer anderen Seite durchkreuzt zu werden. Kann Gerner dennoch ihr Herz erreichen? Bei Jonas und Lilly herrscht eine gedrückte Stimmung. Nihat schafft es, sie mit einem Ritual wieder aufzuheitern, doch dabei unterläuft ihm ein entscheidender Fehler.