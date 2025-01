Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Ronja wettet mit Henry, dass sie Lügner entlarven kann. (cg/spot)

SpotOn News | 09.01.2025, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" versucht Arthur, Svenja zu einem Date zu überreden. Ronja wettet mit Henry in "Unter uns", dass sie erkennt, ob jemand lügt. In "Alles was zählt" erfährt Nathalie, dass Isabelle doch Muttergefühle für Diego entwickelt hat.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Arthur unternimmt mehrere Versuche, Svenja zu einem Date zu überreden, jedoch ohne Erfolg. Erst als er ihr in einer beruflichen Notlage hilft und sich als Gewürzsommelier anbietet, stimmt sie zu. Der Flirt zwischen den beiden wird intensiver und endet schließlich in Arthurs Bett. Britta glaubt, die schwerste Phase ihrer Trauer bewältigt zu haben, bis ein verspätetes Paket von Hendrik eintrifft. Die alten Gefühle von Schmerz und Verlust übermannen sie erneut, sodass sie versucht, sich durch Arbeit abzulenken.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Erik erfährt, dass seine Cousine Fanny ihn besuchen kommt, und befürchtet, dass sie genauso anstrengend ist wie in ihrer Kindheit. Um dem Besuch auszuweichen, will Erik seinen geplanten Urlaub vorverlegen. Doch um seine Schicht im Casino mit Henry zu tauschen, muss er sich bereiterklären, einen unangenehmen Gefallen für ihn zu erledigen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Die noch junge Freundschaft zwischen Cecilia und Baris wird auf die Probe gestellt, scheitert jedoch an ihrer gegenseitigen Sturheit. Ronja wettet mit Henry, dass sie Lügen sofort erkennen kann. Als sie das an Daniela beweisen will, verletzt sie deren Gefühle. Paco leidet unter der Trennung von Stella. Die Unwahrheiten nehmen kein Ende, insbesondere, als es um die Gründe für die Trennung geht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richard und Simone übernehmen schweren Herzens eine schwierige Aufgabe, die eigentlich Jenny hätte bewältigen sollen. Gleichzeitig gibt Lucie trotz aller Herausforderungen ihr Bestes, um den Steinkamps den Rücken freizuhalten, und kann einen ersten Erfolg verbuchen. Nathalie ist schockiert, als sie merkt, dass Isabelle doch Muttergefühle für Diego entwickelt hat. Kann sie ihrer Cousine weiterhin vertrauen?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Matilda wird skeptisch, was Zoes Absichten betrifft. Erst durch Yvonne erkennt sie das volle Ausmaß von Zoes Intrigen und realisiert, dass sie sich mit einer gefährlichen Person eingelassen hat. Währenddessen sorgt ein Konkurrenzunternehmen für Unruhe, indem es kurz vor der Eröffnung des Flagshipstores dieselbe Fashionshow präsentiert, die Female3 für Bertoie geplant hatte. Emily kämpft darum, dass Katrin ihr bei der Suche nach einer Lösung vertraut.