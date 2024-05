Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Erik (r.) findet, dass Paul dringend eine Freundin braucht. (cg/spot)

SpotOn News | 07.05.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" erleidet Mo eine Panikattacke. Henry plant in "Unter uns" einen romantischen Neuanfang mit Nadine. In "GZSZ" lässt sich Paul zu einer Dummheit hinreißen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Julius plant aufgrund einer Intrige von Amelie und wegen des Todes seines Onkels Ömer, Lüneburg zu verlassen, was Mo schwer trifft. Als Jördis sich auch noch aus dem Kontakt zurückzieht und nicht erreichbar ist, erleidet Mo eine Panikattacke. Dilay und Merle gelingt es, dem Betrüger, der Gunters Identität gestohlen hat, eine Falle zu stellen und ihn festzunehmen. Obwohl Gunter erleichtert ist, bleibt bei ihm der Verdacht, dass Merle das gefälschte Profil amüsant fand. Unterdessen entdeckt Dilay, dass Ceyda ebenfalls auf der Dating-Plattform Coupleship aktiv ist. Angesichts der Betrugsvorfälle verlangt Dilay von ihr, das Profil sofort zu löschen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Alfons gibt Lale einen Brief von Theos Vater, doch sie befürchtet, dass der Inhalt Theo emotional zurückwerfen könnte. Als Theo ihr von seinen Fortschritten in der Therapie erzählt, entschließt sie sich schweren Herzens, den Brief verschwinden zu lassen. Helene freut sich auf einen Abend mit Günther und ist überrascht, als er vorschlägt zu kochen. Am nächsten Tag gibt sie Tonia zu, dass sie lieber ausgegangen wäre. Tonia, die ihre Reise plant, ermutigt sie, mehr zu unternehmen, woraufhin Helene realisiert, dass sie in alte Muster zurückfällt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Die Eröffnung von Henrys Fitness-Studio steht bevor, und er plant, diesen Anlass auch für einen romantischen Neustart mit Nadine zu nutzen, doch die Dinge verlaufen nicht wie erhofft. Benedikt ist erleichtert, dass Britta ihn gegenüber Ute nicht bloßgestellt hat, ist jedoch unzufrieden damit, weiterhin unter ihrer Kontrolle zu stehen. Vivien und Tobias stehen vor ihrer ersten Herausforderung als Eltern, die sie mit Hilfe eines unerwarteten "Leo-Flüsterers" meistern.

Video News

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone stellt sich mutig ihren Ängsten und erhält unerwartet Unterstützung von Jenny, doch es treten Schwierigkeiten auf. Mit Maximilians Unterstützung besteht Lucie ihre Aufnahmeprüfung und bewältigt ihre Aufgabe im Zentrum, aber sie fragt sich, ob es nicht zu viel für sie ist. Als Leylas Bemühungen, Simone zu unterstützen, behindert werden, nutzt Charlie die Gelegenheit, sich eine Auszeit zu verschaffen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Die Freunde genießen einen Ausflug mit Paul, der zum Skatkönig gekrönt wird, was natürlich gefeiert werden muss. In angetrunkenem Zustand lässt sich Paul zu einer Dummheit hinreißen. Jonas verarbeitet seine Enttäuschung durch Musik und lädt nach einer langen Nacht anonym seinen neuesten Track hoch. Als Flo das Lied zum ersten Mal hört, ist sie davon tief berührt.