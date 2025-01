Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Jessica (r.) erkennt, wie verzweifelt Nina wegen Pedro ist. (cg/spot)

SpotOn News | 17.01.2025, 09:00 Uhr

In "Unter uns" versucht Stella verzweifelt, sich von ihrem Trennungsschmerz abzulenken. Deniz kann sich Simones Prioritäten in "Alles was zählt" nur schwer unterordnen. In "GZSZ" hilft Jessica Nina, mit ihrer Sorge um Pedro fertig zu werden.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ronja will ihre voreiligen Anschuldigungen wiedergutmachen und versucht, Henrys Jugendfreundin zu vertrauen. Doch je mehr sie über die Frau erfährt, desto verdächtiger erscheint diese. Patrizia versucht zu verhindern, dass Ferhat von den Gerüchten über Huber-Bau erfährt, und lenkt ihn ab – indem sie ein Treffen mit Ute arrangiert. Während Stella ihren Kummer über die Trennung zu bewältigen versucht, wird ihr klar, dass Paco scheinbar gar nicht um die Beziehung trauert.

Video News

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ingo ist zunächst überzeugt, dass seine Erinnerungen korrekt sind, doch schon bald kommen ihm Zweifel. Unterdessen muss Deniz erkennen, dass Simones klare Prioritäten Vorrang haben, als sie gezwungen ist, ihre Arbeit im Zentrum wieder aufzunehmen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jessica will nicht länger zusehen, wie Nina darunter leidet, ihren Mann nicht sehen zu können, und entscheidet sich, selbst etwas zu unternehmen. Paul organisiert eine Sneak-Preview-Party für Kate und ihre Mitschülerinnen, um ihr zu helfen, in der Schule besser anzukommen. Doch wird diese Idee bei Kate und den anderen gut ankommen?