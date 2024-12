Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Nina ( l.) bemerkt nicht, dass Jessica mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat. (cg/spot)

SpotOn News | 09.12.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" wird Bella die Verantwortung für Till zu groß. Werner wird in "Sturm der Liebe" von einem alten Rivalen herausgefordert. In "GZSZ" geraten Jessica und Nina in einen emotionalen Streit.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Bella fühlt sich von der Verantwortung für Till überfordert und möchte Svenja nichts davon erzählen. Um die Kinder auf andere Gedanken zu bringen, nimmt Svenja sie zu einem Auftritt ihrer ehemaligen Band "Girl Front" mit, wo sie endlich gemeinsam Spaß haben. Doch am nächsten Tag schwänzt Till die Schule und konzentriert sich weiterhin auf die Suche nach seinem Vater. Überfordert bittet Bella Svenja, ins Rosenhaus zu ziehen. Derweil machen Noah und Simon Leyla auf verschiedene Wege aufmerksam, wie sie auch mit einem schlechten Numerus Clausus ein Medizinstudium beginnen könnte.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Werner fühlt sich angespornt, als er erfährt, dass ein alter Konkurrent am Golfturnier teilnimmt. Doch eine Verletzung während der Vorbereitung bringt ihn auf die Idee, zu schummeln. Alfons ertappt ihn dabei und macht ihm unmissverständlich klar, dass er solches Verhalten nicht akzeptiert. Am Ende muss Werner seinem Rivalen auch noch den Siegerpokal überreichen. Greta will ihre Beziehung zu Luis demonstrativ stärken und schlägt ihm vor, gemeinsam die Restaurant-Homepage zu gestalten. Doch nach einer Begegnung mit Miro werden ihre alten Gefühle wieder wach.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

David versucht, seine Schuldgefühle zu unterdrücken, um ganz für Leo da zu sein, der jetzt seine volle Unterstützung braucht. Gleichzeitig arbeitet er daran, seine Spuren zu verwischen. Easy setzt alles daran, Ringos berufliche Karriere voranzubringen, und organisiert ihm vorübergehend ein Büro. Doch dieses Angebot hat gleich zwei Haken: Benedikt und Patrizia. Währenddessen kommen sich Nuray und Sina näher, doch ein plötzlicher Verdacht lässt Sina an Nurays wahren Motiven zweifeln.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus ist besorgt, weil Hanna von seiner Affäre erfahren hat. Unter Druck greift er zu drastischen Maßnahmen. Kilian rechnet optimistisch mit einem baldigen Geldgewinn, doch Imani durchkreuzt seine Pläne. Henning möchte sich bei Daniela für ihre Unterstützung bedanken und überrascht sie mit einem besonderen Weihnachtsgeschenk – deutlich früher als erwartet.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nach dem Vorfall mit den K.o.-Tropfen überredet Erik John, eine Überwachungskamera im Mauerwerk zu installieren. Doch als Matilda dies verhindert, muss Erik sich fragen, ob sein Aufwand gerechtfertigt ist. Währenddessen genießen Jessica und Nina einen entspannten Wellnesstag, bis ein unbedachter Kommentar von Nina die beiden Schwestern in einen emotionalen Streit verwickelt.