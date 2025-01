Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Kilian weiht Isabelle in seinen Gewissenskonflikt um Hanna ein. (cg/spot)

SpotOn News | 28.01.2025, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" bereut Toni, dass sie Noah bei der Polizei angeschwärzt hat, Lale gerät in "Sturm der Liebe" mit Miro in Streit. In "Alles was zählt" trifft Isabelle eine schwerwiegende Entscheidung.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Toni fühlt sich schuldig, weil sie Noah bei der Polizei belastet hat, obwohl sie inzwischen von seiner Unschuld überzeugt ist. Um es wiedergutzumachen, verteidigt sie ihn vor einem Patienten. Doch Noah lehnt Tonis Hilfe entschieden ab. Unterdessen entsteht zwischen Bella und Elyas ein Missverständnis: Elyas fühlt sich durch Bellas gutes Abitur minderwertig und meidet sie, weil er sein abgebrochenes Studium bereut. Bella hingegen glaubt, Elyas hätte das Interesse an ihr verloren.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Lale nimmt ihre Beruhigungstabletten und sieht Theo vor sich, der ihr vorwirft, Gelder aus der Stiftung veruntreut zu haben. Als Lale lautstark ihre Unschuld beteuert, wird Miro darauf aufmerksam und spricht sie vorsichtig darauf an. Lale versucht, sich herauszureden, doch Miro bleibt skeptisch und informiert Christoph. Dieser schlägt Lale vor, ihre Aufgaben in der Stiftung niederzulegen. Daraufhin konfrontiert Lale Miro direkt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt wird von der Trennung von Patrizia, dem Konflikt mit Ringo und einem beruflichen Rückschlag schwer belastet. Die Anspannung bleibt nicht ohne Folgen. David steht vor der Entscheidung, ob er Jessica dazu ermutigen soll, Tobias von der Suche nach Vivien abzubringen, da für ihn viel auf dem Spiel steht. Nach dem DNA-Test beschließen die Güleks und die Weigels, die Situation ruhig anzugehen – eine Herausforderung, die sich als schwieriger erweist als gedacht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Zu Simones Erleichterung akzeptiert Kilian ihr Bestechungsangebot, jedoch nicht ohne zusätzliche Bedingungen zu seinen Gunsten auszuhandeln. Richard ist dankbar, dass Ben und Henning ihn unterstützen, während alle gespannt auf die nächsten Entwicklungen blicken. Isabelle entscheidet, sich künftig ganz auf das gemeinsame Geschäftsprojekt mit Kilian zu konzentrieren, doch dieser Schritt erfordert ein persönliches Opfer.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Carlos muss seinen Plan ändern, um einer Verhaftung bei der Razzia zu entgehen. Wird er dennoch John schaden? Währenddessen droht Michis Lieblingsverein die Insolvenz. Doch erst als die Familie Bode ihre Kräfte bündelt, kommt der Plan zur Rettung des Vereins in Bewegung.