SpotOn News | 30.01.2025, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" nähern sich Till und Arthur langsam an. Ringo scheint Benedikts Schlaganfall in "Alles was zählt" nicht zu berühren. Flo ist sich in "GZSZ" nicht sicher, ob sie Jonas noch liebt.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Till und Arthur kommen sich allmählich näher. In einem tiefgehenden Gespräch offenbart Arthur, dass der frühe Verlust seines Vaters der Grund für seine Angst vor Bindungen ist. Svenja bekommt dies zufällig mit und beginnt, sich in Arthur zu verlieben. Valerie und Julius sind irritiert, da ihre Blutgruppen nicht übereinstimmen. Während Valerie das Thema ruhen lassen möchte, lädt Julius ihre Mutter Gisela ein, um der Sache auf den Grund zu gehen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Maxi ist angespannt vor der Versammlung der Anteilseigner des "Fürstenhofs". Als es zu einer Auseinandersetzung zwischen Markus und Christoph kommt, beendet Christoph das gesamte Geschäft. Werner fühlt insgeheim Erleichterung darüber, und auch Maxi wird bewusst, dass ihr diese großen Verhandlungen über den Kopf wachsen. Sie verspürt den Wunsch, wieder als Ärztin zu arbeiten und sich um Menschen zu kümmern. Als Sophia erfährt, dass Christoph sich zurückgezogen hat, sieht sie sich gezwungen, nachzulegen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Für Nuray steht fest, dass die Weigels und Güleks eine Familie sind, weshalb sie weitere Tests untersagt. Doch sie hat nicht damit gerechnet, wie hartnäckig Cecilia sein kann. Als Ringo von Benedikts Schlaganfall erfährt, zeigt er zunächst keine Reaktion. Doch wird der Anblick seines hilflosen Vaters ihn doch noch berühren? Henry muss sich eingestehen, dass er mit seiner illegalen Kurierfahrt zwar Daniela geholfen haben könnte, aber möglicherweise gleichzeitig seine Familie in Gefahr gebracht hat.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone setzt all ihre Hoffnung auf die DM, doch Deniz fürchtet, dass Leyla dem enormen Druck nicht gewachsen ist. Allerdings beschäftigt Leyla ein ganz anderes Problem. Tom kann Simones ungerechtes Verhalten gegenüber Charlie nicht hinnehmen. Trotz Imanis Bedenken sucht er das Gespräch, um Simone umzustimmen. Isabelle möchte die Wiedereröffnung des Prunkwerks zu einem großen Ereignis machen. Ihr Wunsch geht in Erfüllung – allerdings nicht so, wie sie es sich vorgestellt hat.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner spricht mit Matilda über seine Ängste. Während sie ihn absichtlich weiter verunsichert, versucht Yvonne, seinen vermeintlichen Stress mit einer Reise zu mildern. Doch damit durchkreuzt sie ungewollt Matildas Pläne. Flo gesteht Alicia, dass sie sich zu jemandem hingezogen fühlt, spielt ihre Gefühle aber herunter. Um sich selbst zu beweisen, dass sie nur Jonas liebt, richtet sie ihren gesamten Fokus auf ihre Beziehung. Doch wird ihr das wirklich gelingen?