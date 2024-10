Vom Vampir bis zur Sirene Das sind die besten Make-up-Looks für Halloween

Pennywise aus dem Film "Es" ist ein beliebter Look für Halloween (noe/spot)

SpotOn News | 31.10.2024, 14:00 Uhr

Halloween steht vor der Tür und das perfekte Kostüm braucht das richtige Make-up. Doch auch ohne ein Kostüm kann das Make-up allein großen Eindruck verschaffen und für Grusel sorgen. Das sind die besten Last-Minute-Looks für das Fest.

Zu einem guten Halloween-Kostüm gehört ein Make-up, das ebenso überzeugt. Häufig ist es fast schon wichtiger als die Verkleidung und kann einen bedeutenden Unterschied bewirken. Es gibt einige Looks, die nicht nur einfach nachzumachen sind, sondern auch für den nötigen Gruseleffekt sorgen.

Der klassische Vampir-Look

Um als Vampir verkleidet überzeugend zu wirken, braucht es nicht viel. Spitze Vampirzähne sind zwar von Vorteil, doch auch ohne sie kann das richtige Make-up problemlos genügen. Dunkle Lippen, die mit einem tiefroten Lippenstift ausgemalt und mit einem noch dunkleren Lipliner umrahmt sind, sind bereits die halbe Miete. Ein schwarzes Augen-Make-up mit dunklen Adern unter den Augen macht ebenfalls Eindruck und mit etwas Kunstblut oder rotem Lippenstift unterhalb der Lippen ist der Look vollendet. Die Influencerin Ava Shaw machte es beispielsweise vor und liefert damit eine praktische Vorlage.

Tierisches Make-up

An Halloween als Leopard zu gehen, ist besonders dieses Jahr wieder im Trend. Obwohl es weniger gruselig ist, stellt der Look eine geeignete Verkleidung dar. Auf TikTok und Pinterest lässt sich hier Inspiration für ein gelungenes Make-up finden. Die schwarze Nasenspitze und die charakteristischen Leoparden-Flecken auf dem Gesicht verteilt, bieten bereits eine gute Basis. Mit einem dunkleren Augen-Make-up und ebenfalls dunklen Lippen hat man das perfekte tierische Make-up zusammengestellt.

Aber auch als Katze passt man sich vielen Halloween-Verkleidungen an und das Make-up hierfür ist denkbar einfach. Eine weitere Idee ist ein Werwolf-Look. Mit roten Lippen und Kratzern, die man beispielsweise mit einer in Farbe getauchten Gabel nachahmen kann, ist dieses Make-up in jedem Fall Halloween-tauglich.

Der Joker und Clowns

Für den ultimativen Gruseleffekt kann mit einem Joker-Kostüm nichts falsch gemacht werden. Bei dieser Verkleidung ist klar, dass das Make-up fast schon der wichtigste Teil ist. Farben spielen hier eine große Rolle und rot, grün und lila dürfen bei dem Look nicht fehlen. Die roten übermalten Lippen, die zu dem ikonischen Lächeln des Jokers gehören, sind der erste Schritt. Aber auch die Augen spielen eine Rolle und mit grünen und lila Tönen kann man den Look leicht nachschminken. Eine weiße Basis kann mit viel Puder erstellt werden und trägt ebenfalls zum Joker-Make-up bei. Ein Beispiel hierfür liefert die TikTokerin tatianakaer auf ihrem Account. Ganz allgemein ist ein Clown-Make-up für Halloween ideal geeignet und nicht allzu schwer nachzumachen. Der besonders charakteristische Look des Clowns Pennywise aus dem Horrorfilm "It" ist ein weiteres Beispiel hierfür.

Gruselige Spinnenmuster

Wer dieses Jahr keine Zeit hatte, viel Arbeit in sein Kostüm zu stecken, kann mit schwarzer Kleidung leicht als Spinne gehen und vor allem mit dem Make-up noch einiges herausholen. Spinnennetze im Gesicht sind hier fast schon der einzig wichtige Aspekt und es gibt reichlich Spielraum und verschiedene Techniken, das schwarze Muster im Gesicht zu verteilen. Ob mit realistisch wirkenden Spinnenbeinen rund um das Auge herum oder doch nur Spinnennetzen: Für Schauer ist mit diesem Make-up in jedem Fall gesorgt. Es muss aber auch nicht in der schwarzen Farbe gemacht werden, denn immer häufiger sieht man die Spinnennetze in Rot, was für Abwechslung sorgt.

Die Tim-Burton-Leichenbraut

Was gibt es Gruseligeres als einen Tim-Burton-Charakter an Halloween? Die sogenannte Leichenbraut aus dem Zeichentrickfilm "Corpse Bride: Hochzeit mit einer Leiche" bietet die perfekte Vorlage für einen etwas raffinierteren und aufwändigeren Make-up-Look. Auf TikTok gibt es zahlreiche Anleitungen für den sogenannten "Corpse Bride Look". Mit der blauen Farbe im gesamten Gesicht ist das Kostüm unverkennbar. Um die Augen und Wangenknochen herum sollte das Make-up dann dunkler werden, womit der klassische Tim-Burton-Look zum Vorschein kommt. Lange schwarze Wimpern sorgen für einen zusätzlichen Effekt und mit den roten, glänzenden Lippen und geschwungenen Augenbrauen ist dieses Make-up ein wahrer Hingucker.

Schimmernde Sirenen

Sirenen gehören zu jenen Fabelwesen, deren Mythologie einige gruselige Geschichten mit sich bringt und somit eignen sie sich perfekt als Halloween-Kostüm. Blauer und glitzernder Liedschatten ist bei diesem Look unverzichtbar und setzt bereits die richtige Atmosphäre. Mit weißen Klebeperlen um die Augen herum wird dem Make-up eine zusätzliche und besondere Note verliehen. Wer dann noch den Abdruck eines Fischernetzes auf sein Gesicht malt, sorgt eindeutig für Eindruck. Das Motto bei diesem Make-up lautet: viel Highlighter, Glitzer und blaue Farbe.