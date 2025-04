Stars Gwyneth Paltrow: Sie findet Herzogin Meghan ’sehr liebenswert‘

Gwyneth Paltrow - Famous - The Politician premiere - New York - September 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.04.2025, 14:00 Uhr

Die Prominente sprach darüber, dass sie die Herzogin 'sehr liebenswert' finden würde.

Gwyneth Paltrow sprach darüber, dass sie Meghan, die Herzogin von Sussex, „sehr liebenswert“ finden würde.

Die Goop-Gründerin ist „stolz“ auf die ehemalige ‚Suits‘-Schauspielerin und Meghans neue Lifestyle-Marke As Ever.

Und obwohl Paltrow noch nicht viel Zeit mit der Herzogin verbrachte, die mit ihrem Ehemann Prinz Harry die Kinder Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) hat, habe Meghan einen guten Eindruck auf sie gemacht. Gwyneth verriet in einem Interview im ‚The World’s First Podcast With Erin + Sara Foster‘-Podcast: „Ich habe sie gesehen und Zeit mit ihr verbracht. Ich kenne sie nicht besonders gut, aber sie scheint sehr liebenswert zu sein.“ Die ‚Iron Man‘-Schauspielerin wies die Gerüchte über einen Streit zwischen ihr und der ‚Confessions of a Female Founder‘-Prominenten aufgrund ihrer ähnlichen Lifestyle-Marken zurück und sagte: „Wisst ihr, was ich in diesem Stadium meines Lebens nicht sein werde? Ich werde nicht die Schachfigur in irgendeinem angezettelten Frauenstreit für euren besch***enen Clickbait sein. Lasst uns da raus.“ Gwyneth und Meghan taten sich im letzten Monat zusammen, um sich über die Gerüchte ihres angeblichen Streits gemeinsam lustig zu machen.