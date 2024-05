Film David Arquette: Rolle in ‚The Perfect Gamble‘

David Arquette - Scream - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2024, 16:00 Uhr

Der Darsteller hat sich dem Cast von dem Film angeschlossen.

David Arquette hat sich dem Cast von ‚The Perfect Gamble‘ angeschlossen.

Der 52-jährige Schauspieler wird in Danny A. Abeckasers neuem Krimidrama neben Daniella Pick, der Frau von Quentin Tarantino, zu sehen sein.

Der Film wird in Georgien gedreht und erzählt die Geschichte zweier Spieler, die sich nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis dazu entscheiden, ein illegales Casino zu eröffnen. Pick wird die Freundin einer der beiden Hauptfiguren darstellen, die im Laufe des Films mit der Mafia in Kontakt kommen. Abeckaser produziert das Projekt unter seinem Banner 2B Films in Zusammenarbeit mit Yoav Gross und Rinati Rokach, während Kosta Kondilopolous für das Drehbuch verantwortlich ist. Der Regisseur erklärte: „Die Arbeit mit Arquette ist immer ein Kinderspiel, er passt sich jeder Figur an und bringt Verletzlichkeit und Sympathie mit, selbst wenn man sie eigentlich nicht mögen sollte.” Kosta fügte hinzu: „Daniella war bei all unseren Probeaufnahmen äußerst beeindruckend und ich freue mich darauf, am Set zu sein und zu sehen, wie sie sich in die Rolle vertieft. Dies wird eine zentrale Rolle für sie sein und ich freue mich riesig über die Gelegenheit, bei diesem Film die Regie führen zu dürfen.“ David ist für seine Rolle des Dewey Riley in der ‚Scream‘-Filmreihe bekannt und war „begeistert“ darüber, dass der fünfte Teil der Slasher-Reihe nach elfjähriger Pause 2022 so gut an den Kinokassen gelaufen ist.