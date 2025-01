"Wir hatten so viel Spaß" David Beckham besucht mit seiner Tochter NBA-Spiel

David Beckham im vergangenen Jahr in London. (rho/spot)

SpotOn News | 03.01.2025, 23:14 Uhr

In ihrer neuen Heimat Miami hat David Beckham mit Tochter Harper ein Basketballmatch besucht. Doch sie hatte nur Augen für einen anderen Star.

Seine drei Söhne Brooklyn (25), Romeo (22) und Cruz (19) sind aus dem Haus. Nun schnappte sich David Beckham (49) Tochter Harper (13), um mit ihr ein NBA-Basketballspiel zu besuchen. Auf seinem Instagram-Profil postet er ein Vater-Tochter-Bild von der Tribüne.

In der neuen Wahlheimat Miami besuchte der ehemalige Fußballprofi am Donnerstag, 2. Januar, ein NBA-Spiel zwischen den Indiana Pacers und den Miami Heat. Beide trugen schlichte weiße T-Shirts und lächelten, als das Erinnerungsfoto aufgenommen wurde.

Der stolze Vater postete das Foto und fügte eines mit dem britischen Rapper Central Cee (26) hinzu, der mit ihm und nochmals mit der 13-Jährigen posierte. Dazu schrieb Beckham: "Lustige Nacht gestern Abend, ich bin mir nicht sicher, ob Harper mehr aufgeregt war, Jimmy Butler (Basketballspieler bei Miami Heat, Anm. der Red.) oder Central Cee zu sehen. Danke für die Bilder, wir hatten so viel Spaß wie immer."

Das Nesthäkchen wird flügge

Kurz zuvor postete Mama Victoria Beckham (50) auf Instagram mehrere Familienfotos vom gemeinsamen Weihnachtsfest. Die 13-jährige Harper macht ihrer eleganten Mutter auf den Aufnahmen bereits Konkurrenz.

Im November begeisterte Harper Beckham stilbewusst in einem hellblauen Seidenkleid mit zarten Spaghetti-Trägern die Fotografen und Modeschaffenden bei den "Harper's Bazaar"-Awards in London.

Hier überreichte die Teenagerin ihrer Mutter einen "Harper's Bazaar Women of the Year Award" und durfte eine Laudatio auf ihre "unglaubliche Mutter" halten, in der das junge Mädchen geschäftstüchtig ankündigte: "Sie hat mir so viel darüber beigebracht, was es braucht, um erfolgreich zu sein." Victoria Beckham habe ein "unglaubliches Geschäft von Grund auf aufgebaut und mir gezeigt, wie wertvoll es ist, hart zu arbeiten und groß zu träumen."