Stars David Garrett: Ein erfolgssüchtiger Perfektionist?

Bang Showbiz | 02.12.2024, 16:00 Uhr

Der Stargeiger braucht immer wieder neue Herausforderungen und hat hohe Ansprüche an sich selbst.

David Garrett ist ein „Erfolgsjunkie“ mit hohen Ansprüchen an sich selbst.

Der international erfolgreiche Musiker ist seit einer Weile mit seiner Crossover-Show ‚Millenium Symphony‘ unterwegs, in der er moderne Popstücke mit seiner Geige neu interpretiert. Im Gespräch mit ‚oe24‘ verriet Garrett jetzt, dass er bei den Vorbereitungen für seine vielseitigen Programme grundsätzlich ein echter Perfektionist sei. Auf die Frage, ob es schwierig sei, Songs zu finden, die man gut auf der Geige spielen kann, antwortete der Violinist: „Es kommt auf den Anspruch an! Man kann natürlich alles auf der Geige so irgendwie runterspielen, aber das wird sich nicht gut anhören. Ich habe da ja einen sehr sehr hohen Anspruch. Was nicht nur das Geigespielen angeht, sondern auch was das Arrangement und vor allem die Qualität angeht. Um etwas gut zu machen ist es immer schwer: egal ob das jetzt ein Kinderlied oder eine Symphonie ist.“

Sein „innerer Ehrgeiz“ zwinge Garrett dazu, immer weiter zu arbeiten. Diese extrem hohen Ansprüche an sich selbst seien „auch nicht durch Müdigkeit oder Erfolg wegzubekommen“. Im Interview erklärt er: „Für mich zählt die Vergangenheit nicht und deshalb bin ich immer in dem Moment gefangen, um die Leistung abzuliefern. Deshalb habe ich auch nicht das Gefühl der Zufriedenheit, die einem die Vergangenheit eigentlich geben sollte. Und das fehlt mir. Ich bin ein Erfolgsjunkie.“ Dass für ihn ausschließlich Ruhm und Geld zählen, bestreitet Garrett jedoch. Viel wichtiger sei ihm seine persönliche Leistung. „Ich mache das ja nicht wegen dem Erfolg, sondern weil ich das Gefühl habe, dass ich mir immer wieder selbst etwas beweisen muss. Vielleicht ist das ein etwas angekratztes Selbstvertrauen aus der Kindheit. Vielleicht sollte ich mal meinen Psychologen fragen“, verrät er amüsiert.