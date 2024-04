Film David Leitch: Er träumt von einer Zusammenarbeit mit Aaron Taylor-Johnson

David Leitch - March 2023 - Avalon - John Wick Chapter 4 LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.04.2024, 16:00 Uhr

Der Filmemacher erzählte, dass er den Star in einem James-Bond-Film inszenieren möchte.

David Leitch erzählte, dass er Aaron Taylor-Johnson in einem James-Bond-Film inszenieren möchte.

Der 48-jährige Regisseur hat mit dem Schauspieler, der als der Nachfolger von Daniel Craig als 007-Agent gehandelt wird, an dem neuen Film ‚The Fall Guy‘ gearbeitet und will mit dem Star an einem Projekt über den berühmten Spion zusammenzuarbeiten.

David verriet in einem Interview gegenüber ‚CinemaBlend.com‘: „Er wäre ein großartiger James Bond. Ich sage es einfach Mal so: „Ich habe nie genug Actionfilme mit Aaron gemacht, was verrückt ist. Wir haben ‚Bullet Train‘ gedreht und jetzt haben wir ‚The Fall Guy‘ gemacht. Was ich wirklich will, ist ein Actionfilm mit ihm, da er so ein unglaublicher Athlet ist. Aaron ist großartig. Vielleicht werden wir bald die Gelegenheit dazu bekommen und ich werde bei Bond die Regie führen.“ Im vergangenen Monat wurde darüber berichtet, dass Eon Productions, das Unternehmen hinter der Bond-Franchise, Aaron mit einem formellen Angebot für die Rolle kontaktierte und auch Ex-Bond Pierce Brosnan gab dem möglichen Casting seine Zustimmung. Während eines Auftritts in der ‚Ray D’Arcy Show‘ auf RTE Radio 1 enthüllte Pierce: „Ich denke, dass der Mann das Zeug dazu hat, das Talent und das Charisma, um Bond zu spielen, und zwar sehr.“ Pierce hatte mit dem 33-jährigen Aaron zuvor an dem Film ‚The Greatest‘ aus dem Jahr 2009 zusammengearbeitet.