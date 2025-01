Stars David Letterman: „Besserer Mensch“ nach Ende seiner Karriere im Showgeschäft

David Letterman Avalon 03.01.25 BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.01.2025, 16:00 Uhr

David Letterman erzählte, dass er ein „besserer Mensch“ sei, seit er seinen Job beim Fernsehen aufgegeben hat und in seinen Heimatstaat Indiana in Amerika zurückkehrte.

Der Talkshow-Moderator wuchs in Indianapolis auf und lebte während seiner langen Karriere im Fernsehen, unter anderem als Moderator der ,Late Show with David Letterman‘, jahrzehntelang in Städten wie New York City.

Der Prominente zog wieder nach Hause in Indiana, nachdem er seinen Job aufgegeben hatte. David ist der Meinung, dort sein wahres Ich wiedergefunden zu haben. Der Star sagte in einem Gespräch mit ,GQ‘: „Im Showgeschäft stellte ich fest, dass ich vorgetäuscht habe, jemand zu sein, der ich in Wirklichkeit gar nicht bin. In meinem Leben hier in Indiana und zu Hause bei meiner Familie bin ich wahrscheinlich die Person, die ich tatsächlich auch bin. Und ich bedauere, dass sie sich irgendwie nie begegnet sind.“ Auf die Frage, ob er glaube, dass er durch seinen Job in der Unterhaltungsbranche ein „schlechterer Mensch“ geworden sei, antwortete David: „Ja. Sie haben vollkommen recht. Und ich weiß nicht, vielleicht liegt das einfach daran, dass ich im Showgeschäft war. Ich habe das irgendwann aus meinem System wieder herausbekommen, sodass ich mich jetzt darauf konzentrieren kann, ein besserer Mensch zu sein.“