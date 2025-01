Stars David Lynch: Seine Kinder rufen zu einer weltweiten Gruppenmeditation auf

Bang Showbiz | 19.01.2025, 15:36 Uhr

Der legendäre Filmemacher verstarb am Donnerstag im Alter von 78 Jahren und seine Kinder wollen seine Erinnerung ehren.

David Lynchs Kinder rufen Fans des Regisseurs zu einer weltweiten Gruppenmeditation auf.

Der legendäre Filmemacher verstarb am Donnerstag (16. Januar) im Alter von 78 Jahren. Seine Kinder Jennifer, Austin, Riley und Luula Lynch, die aus vier verschiedenen Beziehungen stammen, haben Film- und TV-Begeisterte jetzt dazu aufgerufen, am Montag (20. Januar) mit einem Moment der Reflexion „Frieden und Liebe zu verbreiten.“ An diesem Tag wäre Lynch 79 Jahre alt geworden. Auf X, ehemals Twitter, schrieben sie: „David Lynch, unser geliebter Vater, war ein leitendes Licht der Kreativität, der Liebe und des Friedens. Am Montag, den 20. Januar – das wäre sein 79. Geburtstag gewesen – laden wir euch alle dazu ein, uns um zwölf Uhr mittags für zehn Minuten in eine Gruppenmeditation zu begleiten. Lasst uns zusammen kommen, wo auch immer wir sind, um seinen Nachlass zu ehren, indem wir Frieden und Liebe über die Welt verbreiten. Bitte nehmt euch die Zeit zum meditieren, reflektieren und um Positivität ins Universum zu schicken. Danke, dass ihr alle Teil dieser Feier seines Lebens seid.“

Im Jahr 2020 hatte der ‚Twin Peaks‘-Macher auf Twitter preisgegeben, dass bei ihm eine Lungenüberblähung diagnostiziert worden war. In seinem Post erklärte Lynch, dass er das Rauchen Zeit seines Lebens „zu sehr genossen“ habe.