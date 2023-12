In den schneebedeckten Schweizer Alpen „Davos 1917“: Spannende Spionage-Serie mit Topbesetzung

Schauspielerin Dominique Devenport verkörpert in der sechsteiligen TV-Serie "Davos 1917" die Krankenschwester Johanna Gabathuler. (ili/spot)

SpotOn News | 20.12.2023, 19:00 Uhr

In der historischen Agenten-Thrillerserie "Davos 1917" überzeugen Stars wie Dominique Devenport, Jeanette Hain und David Kross auf ganzer Linie.

Schauplatz der sechsteiligen historischen TV-Serie "Davos 1917" ist ein Sanatorium in den schneebedeckten Schweizer Alpen während des Ersten Weltkrieges (1914-1918). Internationale Kurgäste, Entscheidungsträger, aber auch viele Spione versammeln sich an dem entlegenen Ort. Als die Tochter des Hauses, die Schweizer Krankenschwester Johanna Gabathuler (Dominique Devenport, geb. 1996), hochschwanger von ihrem Rotkreuz-Einsatz an der Front zurückkehrt, wird ihr die uneheliche Tochter noch im Kreißsaal weggenommen. Stattdessen soll sie einen einflussreichen Politiker heiraten, um das finanziell schwer angeschlagene Curhaus "Cronwald" zu retten. Ein vermeintlicher Kurgast, Gräfin Ilse von Hausner (Jeanette Hain, 54), macht sich die ausweglose Situation von Johanna zu nutze. Sie entpuppt sich als Agentin für den deutschen Geheimdienst und heuert Johanna an…

Soweit die erste Folge, die zusammen mit den Episoden zwei und drei am heutigen Mittwoch (20. Dezember) ab 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird.

Video News

Wie geht es weiter?

Im weiteren Verlauf der Geschichte, die laut Intro "von wahren Begebenheiten inspiriert ist", entwickelt Johanna sich inmitten einer patriarchalen Welt zu einer bedeutenden Akteurin im Spionage-Geflecht. Um ihre Tochter zurückzugewinnen, lässt sie sich auf das gefährliche Spiel ein – und wird plötzlich zum entscheidenden Zünglein an der Waage…

Die Episoden vier bis sechs zeigt das Erste am Donnerstag (21.12.) ebenfalls zur Primetime.

Wer spielt mit?

Der spannende Plot wird von einem fabelhaften Ensemble zum Leben erweckt. Allen voran zu nennen ist Dominique Devenport als Johanna. Die Schweizerisch-amerikanische Schauspielerin brillierte schon als Hauptdarstellerin in der RTL-Serie "Sisi" (2021-2022). Der Mühen Lohn: Nominierungen für die Romy, den Deutschen Fernsehpreis und den Jupiter-Award.

Die undurchsichtige Gräfin Ilse von Hausner mimt die Münchner Schauspielerin Jeanette Hain. Am zweiten Weihnachtsfeiertag spielt die vielbeschäftigte Grimme-Preisträgerin auch die Episodenhauptrolle im "Tatort: Kontrollverlust" (26.12., 20:15 Uhr, das Erste). Fernseh- und Film-Highlights wie "Luden" (2023), "Herzogpark" (2022), "Der Palast" (2021), "Lindenberg! Mach dein Ding" (2020), "Werk ohne Autor" (2018) oder "Winterkartoffelknödel" (2014) finden sich in ihrer Filmografie.

Weitere bekannte Gesichter in "Davos 1917" sind unter anderem David Kross (33, "Krabat", "Der Vorleser", "The King's Man") als Dr. Mangold, Sunnyi Melles (65, "Tatort: Mord unter Misteln") als Olga Belova, Cornelius Obonya (54, "Tatort: Unten im Tal") als General Taylor oder Stipe Erceg (49, "Honigfrauen", "Blaubeerblau") als skrupelloser Franz.