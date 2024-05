Inmitten seiner Scheidung Dean McDermott macht neue Beziehung offiziell

Dean McDermott macht seine Beziehung offiziell. (eyn/spot)

SpotOn News | 16.05.2024, 12:02 Uhr

Dean McDermott wurde nach dem Liebes-Aus mit seiner Ehefrau Tori Spelling immer wieder mit Lily Calo gesichtet. Jetzt bestätigt der Schauspieler die Beziehung im Netz.

Dean McDermott (57) macht es offiziell: Er ist neu vergeben. Seit dem vergangenen Oktober wurde der Schauspieler immer wieder zusammen mit der Unternehmerin Lily Calo (32) gesehen. Zu seiner neuen Liebe äußerte er sich nicht – bis jetzt. Auf seinem Instagram-Account teilte er am Mittwochabend (15. Mai) die ersten Pärchenfotos mit seiner Partnerin.

Auf den Bildern posieren die beiden Arm in Arm im Magic Castle, einem Privatclub in Los Angeles. Außerdem gab es einen Wangenkuss für den Kanadier. Eine Liebeserklärung an die Unternehmerin durfte unter den Fotos auch nicht fehlen. "Manchmal muss man einfach seine besten Klamotten anziehen und sein Mädchen ins 'The Magic Castle' mitnehmen. Weil sie magisch ist", schrieb McDermott zu den Schnappschüssen.

Noch-Ehefrau Tori Spelling nimmt es locker

Dean McDermotts Pärchen-Post kommt inmitten seiner Scheidung von Tori Spelling (50). Die Schauspielerin hatte im August 2023 die Trennung von ihrem Ehemann nach 18 gemeinsamen Jahren bekannt gegeben. Im März 2024 reichte sie offiziell die Scheidung wegen "unüberbrückbarer Differenzen" ein, berichtete "TMZ". Zwischen den Ex-Partner soll aber kein Rosenkrieg entbrennen.

Das bewies Tori Spelling mit ihrer Reaktion auf die Pärchenbilder. "Ich liebe euch beide", kommentierte sie unter den Beitrag von Lily Calo, die auch ein gemeinsames Bild mit Dean McDermott gepostet hatte. Spelling, die fünf gemeinsame Kinder mit ihrem Noch-Ehemann hat, wurde im vergangenen November ebenfalls bereits mit einem neuen Partner an ihrer Seite gesehen, dem Unternehmer Ryan Cramer.