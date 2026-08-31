Stars Deborah Foreman nennt Nicolas Cage während ‚Valley Girl‘ die ‚Liebe meines Lebens‘ Valley Girl

Deborah Foreman+Nicholas Cage Valley Girl - AVALON - 1983 BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.08.2026, 19:00 Uhr

Deborah Foreman bezeichnet Nicolas Cage als „die Liebe [ihres] Lebens“ – allerdings nur zwischen den Worten „Action“ und „Cut“.

Die beiden hatten eine „organische Chemie“, als sie in der romantischen Komödie ‚Valley Girl‘ aus dem Jahr 1983 Julie Richman und den Punkrocker Randy spielten, zwei höchst unterschiedliche Menschen, die sich Hals über Kopf ineinander verlieben. Deborah und Nicolas hatten sogar ein bizarres geheimes Signal füreinander, das auch im Film zu sehen ist.

Gegenüber ‚People‘ erinnerte sie sich: „Die Chemie war einfach schon da. Und wenn man diese Art von Chemie hat, steht die Kreativität einfach in Flammen.“ Die Schauspielerin fügte hinzu, dass man Kreativität ohnehin aus dem Moment ziehe, fügte aber hinzu: „Wenn er also etwas gemacht hat, hat das etwas in mir ausgelöst, oder ich habe etwas gemacht, und das hat wiederum etwas in ihm ausgelöst.“ Die beiden entwickelten eine eigenwillige Art, miteinander zu kommunizieren, die es sogar in den Film schaffte. Deborah, heute 63, erzählte weiter: „Wir hatten da dieses Ding, ich weiß nicht einmal mehr, woher es kam, aber es ist im Film. Es fällt nicht wirklich auf, außer ich weise darauf hin. Wir haben uns gegenseitig unsere Nasen gegeben.“

Was hinter dem Insider steckte, weiß Deborah heute selbst nicht mehr genau. Allerdings hat sie noch genau vor Augen, wie viel und oft sie mit ihrem Co-Star lachen musste. Sie fügte hinzu: „Er hatte auch sein kleines Täschchen voller Ideen, die er in diese Figur eingebracht hat. Das war wunderbar.“ Die Chemie zwischen Deborah und Nicolas war so „organisch“, dass einige ihrer intimen Momente in ‚Valley Girl‘ nicht geprobt wurden. Sie sagte: „Wenn ich den Film heute anschaue, fällt mir auf, wie ich bestimmte Dinge initiiert habe, und das war einfach ganz organisch, weil ich mich mit Nick sehr wohlgefühlt habe. Ganz natürlich habe ich ihn gehalten oder einfach … bestimmte Dinge, die mir im Film aufgefallen sind – davon haben wir nichts geprobt.“ Deborah bezeichnet ihre Verbindung zu Nicolas als eine der ganz besonderen Erfahrungen ihrer Karriere. Sie fügte hinzu: „Ich habe das schon einmal laut gesagt, und ich sage es wieder: Nicolas Cage wird zwischen den Worten ‚Action‘ und ‚Cut‘ die Liebe meines Lebens sein.“