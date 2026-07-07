Musik Def Leppard nahmen ihr neues Album im Keller eines Casinos auf

Joe Elliott - Famous - 2018 - Def Leppard BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.07.2026, 11:00 Uhr

Def Leppard haben ihr neues Album teilweise im Keller eines Casinos während ihrer Las-Vegas-Residenz aufgenommen.

Die Band spielte im Februar ihre Konzertreihe Def Leppard: Live at Caesars Palace im Colosseum des Caesars Palace. Frontmann Joe Elliott verriet nun, dass die Musiker ihre freien Tage nutzten, um im Untergeschoss des Casinos ein provisorisches Tonstudio einzurichten und dort an ihrem neuen Album zu arbeiten. Die erste Single des Albums, ‚Rejoice‘, erschien bereits im Januar. Auf das vollständige Album müssen die Fans jedoch noch bis Anfang kommenden Jahres warten. Im Interview mit dem französischen Radiosender ‚Oui FM‘ erklärte Joe: „Die Single ist gewissermaßen der erste Vorbote unseres neuen Albums. Der Song heißt ‚Rejoice‘. Wir haben ihn rechtzeitig zu unserer Las-Vegas-Residenz veröffentlicht. Wir hatten unsere Konzertreihe im Februar in Las Vegas und wollten dort einen neuen Song spielen. Deshalb war es nur logisch, ihn vorher zu veröffentlichen.“

Joe verriet außerdem, dass die Arbeiten an dem Album noch immer laufen. Er sagte: „Das Album erscheint erst Anfang 2027, weil wir noch mitten in den Aufnahmen stecken. Tatsächlich haben wir während unserer freien Tage in Las Vegas Teile davon aufgenommen. Wir sind einfach in den Keller des Casinos gegangen, haben dort ein Studio eingerichtet und aufgenommen. Auch jetzt arbeiten wir noch aktiv an den Aufnahmen und am Mix.“ Nach Angaben des Sängers verfügt die Band inzwischen über rund 18 Songs, aus denen das endgültige Album zusammengestellt werden soll. Er erklärte: „Wir haben ungefähr 18 Songs. Im Grunde reicht das fast für zwei Alben. Natürlich werden wir nicht alle 18 veröffentlichen. Wir werden die zehn oder elf Stücke auswählen, die unserer Meinung nach am besten zusammenpassen.“

Besonders zwei Titel hob Elliott hervor: „Ich kann euch verraten, dass wir den schnellsten Song geschrieben haben, den wir jemals aufgenommen haben. Gleichzeitig haben wir auch den wohl übertriebensten, bombastischsten, pathetischsten und größten Song geschrieben, den wir je gemacht haben.“ Das Album sei deshalb extrem abwechslungsreich und eine sehr vielseitige Sammlung von Songs. Elliott ist überzeugt davon, dass viele Fans von der Richtung überrascht sein werden, in die die Band geht: „Wobei es eigentlich gar nicht nur eine Richtung gibt. Es sind zehn verschiedene Richtungen. Und genau das lieben wir.“