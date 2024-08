Stars Demi Lovato: Ihre Kinder werden keine Kinderstars

Demi Lovato - May 2024 - Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.08.2024, 10:00 Uhr

Demi Lovato lässt ihr zukünftiges Kind erst dann in die Unterhaltungsbranche einsteigen, wenn es erwachsen ist.

Die 31-jährige ehemalige Kinderdarstellerin, deren Karriere im Alter von zehn Jahren in ‚Barney und seine Freunde‘ begann, würde gerne die Leidenschaften ihrer Kinder im Leben unterstützen, aber wenn sie eines Tages Mutter wird, möchte sie nicht, dass ihr Nachwuchs so früh im Leben in ihre Fußstapfen tritt.

Auf die Frage, was sie ihrer Tochter sagen würde, die in das Geschäft einsteigen möchte, sagte Demi dem ‚Hollywood Reporter‘: „Ich würde sagen: ‚Lass uns Musiktheorie studieren und dich auf den Tag vorbereiten, an dem du 18 wirst, denn das passiert nicht vorher. Nicht, weil ich nicht an dich glaube oder dich nicht liebe oder will, dass du glücklich bist, sondern weil ich will, dass du eine Kindheit hast, die Kindheit, die ich nicht hatte.‘“

Die ‚Heart Attack‘-Sängerin, die mit dem Musiker Jutes verlobt ist, den sie seit August 2022 datet, gab auch zu, dass sie sich gewünscht hätte, einen „Backup-Plan“ im Leben zu haben, damit sie nicht so abhängig von der Musik wäre. Sie würde ihrer Tochter deshalb sagen: „Und lass uns auch einen Backup-Plan erstellen.“ Sie fügte hinzu: „Das hätte ich gerne getan, weil ich manchmal denke, dass es Zeit für mich ist, weiterzumachen, aber ich bin in dieser seltsamen Position in meiner Karriere, weil ich immer noch auf Musik angewiesen bin, um mein Einkommen zu verdienen.“