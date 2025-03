Stars Demi Lovato: Partner Jutes wird sie ‚immer unterstützen‘

Demi Lovato and Jutes (AKA Jordan Lutes) - April 2023 - Celebrity Ski & Smile Challenge -Utah -Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.03.2025, 09:00 Uhr

Die Musikerin schwärmt, dass sie sich immer auf ihren Verlobten verlassen kann.

Demi Lovato schätzt es, in einer „unterstützenden Beziehung“ zu sein.

Die Popsängerin gab im Dezember 2023 ihre Verlobung mit dem Musiker Jordan ‚Jutes‘ Lutes bekannt und genießt es, die bedingungslose Unterstützung ihres Liebsten zu haben. Im Gespräch mit ‚Us Weekly‘ schwärmte sie: „Ich finde, eine unterstützende Beziehung ist so lohnend, denn egal, welche Herausforderungen wir angehen, ich weiß, dass mein Partner immer hinter mir steht.“

Die ‚Cool for the Summer‘-Interpretin hat im Laufe der Jahre mit psychischen Erkrankungen wie einer bipolarer Störung, Depressionen und Angstzuständen zu kämpfen gehabt. Heute betrachtet sie ihre körperliche Gesundheit als entscheidenden Faktor für ihr mentales Wohlbefinden. Demi erklärte: „Man muss einfach in allem, was man tut, eine Balance finden – sei es beim Arbeiten oder beim Ausruhen. Ruhe und Erholung sind genauso wichtig für das Training wie das Training selbst.“

In letzter Zeit hat sich die 32-Jährige verstärkt auf ihre Gesundheits- und Wellnessziele konzentriert, doch sie freut sich auch auf das kommende Jahr. Die Chartstürmerin – die in der Vergangenheit mit Wilmer Valderrama liiert war – verriet: „Ich bin gerade im Studio. Ich kann noch nicht viel sagen, aber ich bin gespannt auf das, was kommt!“

Jutes wiederum hatte kürzlich enthüllt, dass sich das Paar mit der Hochzeit Zeit lassen will. Der Musiker erklärte, dass er und Demi ihren großen Tag ohne Stress planen und sich nicht unter Druck setzen lassen. „Ich habe das Gefühl, dass viele Hochzeiten stressig und überstürzt sind. Wir arbeiten daran, aber wir nehmen uns auch Zeit und genießen einfach die Verlobung“, erzählte er gegenüber ‚People‘.